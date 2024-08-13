13-31 Ağustos açık iş ilanları İŞKUR 2024! En az ilkokul mezunu 18.700, 19.600, 25.512 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları! İşte başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye genelinde işsizlik oranlarını düşürmeye yönelik olarak tasarlanmış bir devlet kurumudur. Bu kurum, iş arayan bireylere kariyer fırsatları sunmanın yanı sıra, işverenlere de nitelikli eleman bulma konusunda yardımcı olmaktadır. İŞKUR'un sunduğu hizmetler arasında meslek edindirme kursları, işsizlik sigortası ödemeleri ve istihdam projeleri de yer almaktadır. Bu sayede, hem iş arayanlar hem de işverenler için güvenilir bir kaynak olarak hizmet vermektedir.