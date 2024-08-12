KPSS Şartsız İŞKUR Üzerinden Belediyelere İşçi Alımı: Güvenlik, Büro Memuru, Temizlik, Şoför ve Mühendis Başvuru Şartları Açıklandı

İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak kişileri araştırıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak : Bu, belediye işe alımlarının olmazsa olmazlarından biridir.

Belediyelerde iş fırsatı arayan adaylar için gereken genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Adli Sicil Kaydının Temiz Olması : Adayın herhangi bir sabıka kaydı bulunmamalıdır.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak : İş başvurusu yapacak kişilerin yetişkin olması gerekmektedir.

Sağlık Durumu: Adayın görevini sürekli yapmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu olmamalıdır.

Eğitim Durumu: Pozisyona bağlı olarak en az ilkokul mezunu olmak gereklidir; bazı görevler için daha yüksek eğitim düzeyleri talep edilebilir.