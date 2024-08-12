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Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor! KPSS şartı olmadan 18 – 55 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; İşte başvuru şartları

İŞKUR, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Hastanelerde çeşitli pozisyonlar için personel alımları başladı. Deneyimli sağlık personeli arayan hastaneler, en az 29.780 TL maaşla yeni çalışanlar arıyor. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:55 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 11:55
Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor! KPSS şartı olmadan 18 – 55 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; İşte başvuru şartları

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Sağlık sektöründe meslek edinmek isteyenler için İŞKUR'dan önemli bir duyuru! Hastaneler, sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla en az 29.780 TL maaşla personel alımı yapıyor. Sağlık alanında kariyer hedefleyenler için başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenlere hastane pozisyonlarında personel alımı fırsatı sunuyor. Bu imkan, sağlık sektöründe yer edinmek ve kariyerinizi geliştirmek için büyük bir adım olabilir. Hastaneler, deneyimli kadrolar oluşturarak daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.

İŞKUR, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen vatandaşlara yönelik olarak hastane kadrolarında çeşitli iş pozisyonları sunmaktadır. Bu ilanlar, mesleki gelişim için büyük bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Türkiye genelindeki hastaneler, kaliteli hizmet verebilmek adına yetkin ve deneyimli ekipler oluşturma peşindedir. Bu çerçevede sunulan iş imkanları, sağlık hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

İŞKUR, iş arayanların hayatını kolaylaştırmak ve onlara istihdam kapılarını aralamak için çeşitli hizmetler sağlayan hayati bir kamu kuruluşudur. İşsizlik maaşı, istihdam projeleri ve yeni kariyer fırsatları gibi çeşitli desteklerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

İŞKUR'un Resmi Web Sitesine Erişim: İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine giriş yapmalısınız.

Üyelik İşlemleri: Eğer daha önce İŞKUR'da bir hesap oluşturmadıysanız, ana sayfada yer alan "İş Arayan Girişi" bölümünden yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Mevcut bir hesabınız varsa, bu hesap üzerinden giriş yaparak işlemlerinize devam edebilirsiniz.

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İş İlanlarını Araştırma: Sisteme giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" bölümünden, güncel ilanları inceleyebilirsiniz. İlanlar, sektör, pozisyon veya coğrafi konum gibi çeşitli kriterlere göre filtrelenerek araştırılabilir.

Uygun İlanı Bulma ve İnceleme: Kendinize uygun bir pozisyon bulduğunuzda, ilanın detaylarını dikkatlice inceleyin. Başvuru koşullarını ve gerekli belgeleri kontrol edin.

Başvuru Yapma: İlan detaylarında genellikle yer alan "Başvur" butonu ile başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu kısımda kişisel bilgilerinizi ve diğer gerekli detayları eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki hastane temizlik görevlisi pozisyonlarına ait güncel iş ilanları:

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 31.08.2024
    • Referans No: 00008451334

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 31.08.2024
    • Referans No: 00008454280

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 30.08.2024
    • Referans No: 00008448796

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 26.08.2024
    • Referans No: 00008442200

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 23.08.2024
    • Referans No: 00008437479

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - TEKİRDAĞ

    • Tarih: 23.08.2024
    • Referans No: 00008443003

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İZMİR

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008311563

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANKARA

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008427823

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008427952

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008428425

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANKARA

    • Tarih: 19.08.2024
    • Referans No: 00008429714

  4. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANKARA

    • Tarih: 17.08.2024
    • Referans No: 00008424900

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İZMİR

    • Tarih: 12.08.2024
    • Referans No: 00008415507

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İZMİR

    • Tarih: 12.08.2024
    • Referans No: 00008415520

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarına ait güncel iş ilanları:

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 25.10.2024
    • Referans No: 00008454134

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 04.09.2024
    • Referans No: 00008459872

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 03.09.2024
    • Referans No: 00008458780

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 31.08.2024
    • Referans No: 00008454832

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 30.08.2024
    • Referans No: 00008388196

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İZMİR

    • Tarih: 29.08.2024
    • Referans No: 00008449566

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - KOCAELİ

    • Tarih: 26.08.2024
    • Referans No: 00008440334

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 24.08.2024
    • Referans No: 00008439747

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - ANKARA

    • Tarih: 17.08.2024
    • Referans No: 00008424891

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 16.08.2024
    • Referans No: 00008309184

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - TEKİRDAĞ

    • Tarih: 15.08.2024
    • Referans No: 00008438936

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