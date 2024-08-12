Başvurular 12-31 Ağustos’ta Açıldı! Şehir Hastanelerinde 17.750 TL Maaşla 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı

Şehir Hastanelerine Nasıl Başvurulur?
Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, Şehir Hastanesi işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Adayların başvuru sırasında kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri büyük önem taşıyor.
İş ilanları sayfasına giderek, arama kısmına "ŞEHİR HASTANE" yazıp ARA butonuna basın.
Bu fırsatı değerlendirerek sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen herkesi bilgilendirme ve başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri önerilir.
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