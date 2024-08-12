Başvurular 12-31 Ağustos’ta Açıldı! Şehir Hastanelerinde 17.750 TL Maaşla 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren şehir hastaneleri, artan talebi karşılamak amacıyla personel alımlarını hızlandırıyor. Üst düzey sağlık hizmetlerinin sunulduğu bu hastanelerde çalışmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu fırsat kaçırılmamalı.