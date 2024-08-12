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Başvurular 12-31 Ağustos'ta Açıldı! Şehir Hastanelerinde 17.750 TL Maaşla 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı

Türkiye genelinde sunduğu üst düzey sağlık hizmetleriyle dikkat çeken şehir hastaneleri, artan hasta yoğunluğunu karşılayabilmek adına işçi alımlarına hız verdi. Adaylar için başvuru süreci şimdiden başlamış durumda, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:16 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 11:22
Başvurular 12-31 Ağustos’ta Açıldı! Şehir Hastanelerinde 17.750 TL Maaşla 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı

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Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren şehir hastaneleri, artan talebi karşılamak amacıyla personel alımlarını hızlandırıyor. Üst düzey sağlık hizmetlerinin sunulduğu bu hastanelerde çalışmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu fırsat kaçırılmamalı.

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS puan şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Şehir hastaneleri, bu alım süreciyle birlikte sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir kapı aralıyor.

Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları Nelerdir?

Şehir hastanesi işçi alımına başvuracak adayların yerine getirmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
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  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Hastanede çalışmaya uygun sağlık durumuna sahip olmak.

Şehir Hastanelerine Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, Şehir Hastanesi işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Adayların başvuru sırasında kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri büyük önem taşıyor.

Şehir Hastanelerine Adım Adım Başvuru İşlemi:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. İş arayan kısmından giriş yapın.

İş ilanları sayfasına giderek, arama kısmına "ŞEHİR HASTANE" yazıp ARA butonuna basın.

Bu fırsatı değerlendirerek sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen herkesi bilgilendirme ve başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri önerilir.

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