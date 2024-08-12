"18 Yaş Üzeri Bekçi Alımı Başladı: Ağustos Ayında İŞKUR Başvuruları Kaçırmayın!"

İŞKUR'un son duyurusu, güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İnşaat/İşyeri Bekçisi pozisyonları için personel alımı yapılacağı açıklandı ve başvurular başladı. Hangi şartların gerektiği, nasıl başvuru yapılacağı ve diğer tüm önemli detaylar haberimizde. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için başvuru süreciyle ilgili tüm bilgiler sizler için derlendi.