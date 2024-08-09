Şehir Hastanelerinde 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı! 9-31 Ağustos Başvurular Açıldı!

Şehir Hastanelerine Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, Şehir Hastanesi işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Adayların başvuru sırasında kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri büyük önem taşıyor.