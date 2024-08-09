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Şehir Hastanelerinde 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı! 9-31 Ağustos Başvurular Açıldı!

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS puan şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Şehir hastaneleri, bu alım süreciyle birlikte sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir kapı aralıyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:03 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:04
Şehir Hastanelerinde 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı! 9-31 Ağustos Başvurular Açıldı!

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Şehir hastaneleri, Türkiye genelinde sunulan üst düzey sağlık hizmetleriyle tanınıyor. Bu kurumlar, özellikle artan hasta yoğunluğuna cevap verebilmek için işçi alımlarını hızlandırmış durumda. Adaylar için başvuru süreci şimdiden başlamış bulunmakta.

Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları Nelerdir?

Şehir hastanesi işçi alımına başvuracak adayların yerine getirmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
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  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Hastanede çalışmaya uygun sağlık durumuna sahip olmak.

Şehir Hastanelerine Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İş arayanlar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, Şehir Hastanesi işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunabilirler. Adayların başvuru sırasında kimlik, eğitim ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri büyük önem taşıyor.

Şehir Hastanelerine Adım Adım Başvuru İşlemi:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. İş arayan kısmından giriş yapın.

İş ilanları sayfasına giderek, arama kısmına "ŞEHİR HASTANE" yazıp ARA butonuna basın.

Bu fırsatı değerlendirerek sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen herkesi bilgilendirme ve başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri önerilir.

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