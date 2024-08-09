KPSS şartsız Belediyelere İŞKUR üzerinden işçi alımı başladı! İşte Güvenlik, büro memuru, temizlik, şoför, mühendis alımı başvuru şartları

Başvuru Koşulları ve Süreç Belediyelerde iş fırsatı arayan adaylar için gereken genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Bu, belediye işe alımlarının olmazsa olmazlarından biridir.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: İş başvurusu yapacak kişilerin yetişkin olması gerekmektedir. Adli Sicil Kaydının Temiz Olması: Adayın herhangi bir sabıka kaydı bulunmamalıdır.

Sağlık Durumu: Adayın görevini sürekli yapmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu olmamalıdır. Eğitim Durumu: Pozisyona bağlı olarak en az ilkokul mezunu olmak gereklidir; bazı görevler için daha yüksek eğitim düzeyleri talep edilebilir.

Personel Alımı Yapılacak İller İşte belediyelerin personel alımı yapacağı iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Bolu, Sivas, Kırıkkale, Tekirdağ, Ardahan, Karabük, Amasya, Manisa, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Edirne, Bilecik, Mersin, Trabzon, Çorum, Niğde, Kütahya, Adana, Denizli, Tokat, Balıkesir, Kastamonu, Van, Yalova, Muş, Samsun, Diyarbakır.