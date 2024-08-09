SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartsız Belediyelere İŞKUR üzerinden işçi alımı başladı! İşte Güvenlik, büro memuru, temizlik, şoför, mühendis alımı başvuru şartları

Yerel yönetimler, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli pozisyonlar için eleman alımına başladı. Güvenlik görevlisinden büro memuruna kadar pek çok alanda iş imkanları sunuluyor. İŞKUR'dan yapılan son dakika açıklamasına göre başvurular şimdiden kabul edilmeye başlandı. Bu fırsatı kaçırmayın, kariyerinize yerel yönetimlerde yeni bir yön verin!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 08:20 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 08:20
KPSS şartsız Belediyelere İŞKUR üzerinden işçi alımı başladı! İşte Güvenlik, büro memuru, temizlik, şoför, mühendis alımı başvuru şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülke genelinde yerel yönetimler tarafından çeşitli kadrolarda personel alımı başlatıldı. Güvenlikten büro işlerine, geniş bir iş yelpazesi sizleri bekliyor. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamaya göre, başvurular artık alınmaya başlandı. Yeni bir kariyer fırsatını yakalamak için acele edin, yerel yönetimlerdeki iş olanaklarını değerlendirin!

Başvuruların tamamlanmasını takiben, belediyeler adayları mülakat veya yazılı sınav gibi çeşitli değerlendirme süreçlerine tabi tutarlar. Bu süreçte, adayların bilgi ve yetenekleri değerlendirilir ve en uygun adaylar seçilir. Adayların başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları büyük önem taşır.

Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı kadroları!
Ağustos Ayı Kamuya 607 Memur ve Personel Alımı! KPSS'li KPSS'siz
Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı!
İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak kişileri araştırıyor!

Başvuru Koşulları ve Süreç

Belediyelerde iş fırsatı arayan adaylar için gereken genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Bu, belediye işe alımlarının olmazsa olmazlarından biridir.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: İş başvurusu yapacak kişilerin yetişkin olması gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydının Temiz Olması: Adayın herhangi bir sabıka kaydı bulunmamalıdır.

Sağlık Durumu: Adayın görevini sürekli yapmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu olmamalıdır.

Eğitim Durumu: Pozisyona bağlı olarak en az ilkokul mezunu olmak gereklidir; bazı görevler için daha yüksek eğitim düzeyleri talep edilebilir.

Personel Alımı Yapılacak İller

İşte belediyelerin personel alımı yapacağı iller:

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Bolu, Sivas, Kırıkkale, Tekirdağ, Ardahan, Karabük, Amasya, Manisa, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Edirne, Bilecik, Mersin, Trabzon, Çorum, Niğde, Kütahya, Adana, Denizli, Tokat, Balıkesir, Kastamonu, Van, Yalova, Muş, Samsun, Diyarbakır.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Adaylar, belediyelerin resmi web siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci genellikle ilan edilen tarihler arasında gerçekleşir ve adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları için ilgili belediyelerin internet siteleri ya da yerel basını takip etmeleri önerilir.

İŞKUR üzerinden yapılan bu kapsamlı duyurunun detaylarına "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" adresinden erişilebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türk Telekom
16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar
Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ: Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu yıl devreye girecek! Yaş şartı değişir mi? SGK’dan çıkmak gerekiyor mu?
Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
Fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı buldu: BES emekliliğinin 10 avantajı! Kimler, nasıl yararlanacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki
Türkiye Paris’te 5. madalyasını kazandı! Hatice Akbaş Paris’ten gümüş ile dönüyor
SON DAKİKA