18 Yaş ve Üzeri İçin Bekçi Alımı Başladı! Ağustos Ayında İŞKUR Üzerinden Başvurun, Şartları Kaçırmayın!

İŞKUR'un yeni duyurusuyla, güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları, süreci ve alım yapılacak pozisyonların ayrıntıları hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. Bu fırsatı kaçırmayın!
İŞKUR'un yeni duyurusuyla, güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları, süreci ve alım yapılacak pozisyonların ayrıntıları hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. Bu fırsatı kaçırmayın!
Günlük olarak farklı alanlarda iş imkanları sunan İŞKUR, şimdi de bekçi alımları ile gündemde. İlgilenen adaylar için pozisyon detayları ve başvuru için gerekenler haberimizde detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, verilen bilgiler doğrultusunda harekete geçebilirler.
Bekçi olmayı hedefleyen adaylar için İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar büyük önem taşıyor. Başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerektiği vurgulandı. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan alımların detayları ise şöyle:
Yayımlanan ilanlar çerçevesinde, özel sektör alımları için KPSS puanı şartı bulunmuyor. Adayların, özel başvuru şartlarının yanı sıra genel niteliklere de sahip olmaları bekleniyor.
İşte, özel sektör için düzenlenen bekçi alımlarına dair başvuru şartları ve detayları:
İSTANBUL, Ref. No: 00008453164, Başvuru Tarihi: 30.08.2024
BURSA, Ref. No: 00008451644, Başvuru Tarihi: 30.08.2024
YALOVA, Ref. No: 00008452271, Başvuru Tarihi: 30.08.2024
MERSİN, Ref. No: 00008448124, Başvuru Tarihi: 29.08.2024
KAHRAMANMARAŞ, Ref. No: 00008448473, Başvuru Tarihi: 29.08.2024
ESKİŞEHİR, Ref. No: 00008450307, Başvuru Tarihi: 29.08.2024
SAKARYA, Ref. No: 00008443656, Başvuru Tarihi: 28.08.2024
ANKARA, Ref. No: 00008444427, Başvuru Tarihi: 28.08.2024
NİĞDE, Ref. No: 00008445000, Başvuru Tarihi: 28.08.2024
İZMİR, Ref. No: 00008444412, Başvuru Tarihi: 27.08.2024
İnşaat/İşyeri Bekçisi, genellikle inşaat alanları veya iş yerlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilere verilen addır. Bu pozisyon, özellikle inşaat sahalarında, fabrikalarda veya büyük ticari tesislerde güvenlik ve koruma hizmetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnşaat/İşyeri Bekçisinin temel sorumlulukları arasında aşağıdaki görevler yer alır:
Güvenlik Kontrolleri: İnşaat alanına veya iş yerine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek, izinsiz girişleri önlemek.
Devriye Gezme: Belirlenen saatlerde alan içerisinde devriye gezerek, herhangi bir güvenlik zaafiyeti veya tehlike arz eden durumları tespit etmek.
Ekipman Koruma: İnşaat malzemeleri, makineler ve diğer ekipmanların korunmasını sağlamak, hırsızlık veya vandalizm gibi olumsuz durumlara karşı önlem almak.
Acil Durum Yönetimi: Yangın, su baskını gibi acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere haber vermek.
Raporlama: Güvenlikle ilgili tüm olayları detaylı bir şekilde raporlamak ve gerektiğinde ilgili yöneticilere bilgi vermek.