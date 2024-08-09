18 Yaş ve Üzeri İçin Bekçi Alımı Başladı! Ağustos Ayında İŞKUR Üzerinden Başvurun, Şartları Kaçırmayın!

Güvenlik Kontrolleri: İnşaat alanına veya iş yerine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek, izinsiz girişleri önlemek. Devriye Gezme: Belirlenen saatlerde alan içerisinde devriye gezerek, herhangi bir güvenlik zaafiyeti veya tehlike arz eden durumları tespit etmek.

Ekipman Koruma: İnşaat malzemeleri, makineler ve diğer ekipmanların korunmasını sağlamak, hırsızlık veya vandalizm gibi olumsuz durumlara karşı önlem almak. Acil Durum Yönetimi: Yangın, su baskını gibi acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere haber vermek.

Raporlama: Güvenlikle ilgili tüm olayları detaylı bir şekilde raporlamak ve gerektiğinde ilgili yöneticilere bilgi vermek. İnşaat/İşyeri Bekçisi İŞKUR Alım İlanları İçin Tıklayınız