SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

18 Yaş ve Üzeri İçin Bekçi Alımı Başladı! Ağustos Ayında İŞKUR Üzerinden Başvurun, Şartları Kaçırmayın!

İŞKUR, çeşitli sektörlerde istihdam fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. En son yapılan duyuruda, güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru süreci ve pozisyonlara dair tüm detaylar haberimizde sizler için derlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 10:31 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:32
18 Yaş ve Üzeri İçin Bekçi Alımı Başladı! Ağustos Ayında İŞKUR Üzerinden Başvurun, Şartları Kaçırmayın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'un yeni duyurusuyla, güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı yapılacağı ilan edildi. Başvuru şartları, süreci ve alım yapılacak pozisyonların ayrıntıları hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. Bu fırsatı kaçırmayın!

Günlük olarak farklı alanlarda iş imkanları sunan İŞKUR, şimdi de bekçi alımları ile gündemde. İlgilenen adaylar için pozisyon detayları ve başvuru için gerekenler haberimizde detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, verilen bilgiler doğrultusunda harekete geçebilirler.

Bekçi olmayı hedefleyen adaylar için İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar büyük önem taşıyor. Başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerektiği vurgulandı. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan alımların detayları ise şöyle:

KPSS Şartı Aranmıyor

Yayımlanan ilanlar çerçevesinde, özel sektör alımları için KPSS puanı şartı bulunmuyor. Adayların, özel başvuru şartlarının yanı sıra genel niteliklere de sahip olmaları bekleniyor.

İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak kişileri araştırıyor!
İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak kişileri araştırıyor!
İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak kişileri araştırıyor!
İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak kişileri araştırıyor!
Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı kadroları!
KPSS şartı yok! Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor!
Ağustos Ayı Kamuya 607 Memur ve Personel Alımı! KPSS'li KPSS'siz
B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! KPSS ve yaş şartı yok!

Detaylı Bekçi Alım Şartları

İşte, özel sektör için düzenlenen bekçi alımlarına dair başvuru şartları ve detayları:

İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları:

İSTANBUL, Ref. No: 00008453164, Başvuru Tarihi: 30.08.2024

BURSA, Ref. No: 00008451644, Başvuru Tarihi: 30.08.2024

YALOVA, Ref. No: 00008452271, Başvuru Tarihi: 30.08.2024

MERSİN, Ref. No: 00008448124, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

KAHRAMANMARAŞ, Ref. No: 00008448473, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

ESKİŞEHİR, Ref. No: 00008450307, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

SAKARYA, Ref. No: 00008443656, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

ANKARA, Ref. No: 00008444427, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

NİĞDE, Ref. No: 00008445000, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

İZMİR, Ref. No: 00008444412, Başvuru Tarihi: 27.08.2024

İnşaat/İşyeri Bekçisi, genellikle inşaat alanları veya iş yerlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilere verilen addır. Bu pozisyon, özellikle inşaat sahalarında, fabrikalarda veya büyük ticari tesislerde güvenlik ve koruma hizmetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnşaat/İşyeri Bekçisinin temel sorumlulukları arasında aşağıdaki görevler yer alır:

Güvenlik Kontrolleri: İnşaat alanına veya iş yerine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek, izinsiz girişleri önlemek.

Devriye Gezme: Belirlenen saatlerde alan içerisinde devriye gezerek, herhangi bir güvenlik zaafiyeti veya tehlike arz eden durumları tespit etmek.

Ekipman Koruma: İnşaat malzemeleri, makineler ve diğer ekipmanların korunmasını sağlamak, hırsızlık veya vandalizm gibi olumsuz durumlara karşı önlem almak.

Acil Durum Yönetimi: Yangın, su baskını gibi acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere haber vermek.

Raporlama: Güvenlikle ilgili tüm olayları detaylı bir şekilde raporlamak ve gerektiğinde ilgili yöneticilere bilgi vermek.

İnşaat/İşyeri Bekçisi İŞKUR Alım İlanları İçin Tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
Türk Telekom
Roblox’a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok’a
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon
16 milyon emekli için indirim kampanyası! Otelden, şarküteriye, beyaz eşyadan terziye... İşte tüm fırsatlar
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur’dan çirkin teklif
Fenerbahçe’den 89 milyon euroluk operasyon! Orta sahaya çifte yıldız
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de!
Gabar’ın can damarı! Petrol keşfi sonrası ulaşım ağı örüldü
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
Okan Buruk’tan 4 değişiklik! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı 11’i
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma ’başarı’ dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
SON DAKİKA