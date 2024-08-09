10-31 Ağustos Başvurular Açıldı! Şehir Hastanelerinde 19-50 Yaşında KPSS Şartsız İşçi Alımı Başladı

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, KPSS puan şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Şehir hastaneleri, bu alım süreciyle birlikte sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir kapı aralıyor.