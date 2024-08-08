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Sınav yok! KPSS şartı yok - İŞKUR en az 33 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

İŞKUR, KPSS ve sınav gerekliliği olmadan beden işçisi ve hastane temizlik personeli pozisyonlarına alım yapacağını açıkladı. Bu fırsatlar, kamu sektöründe istihdam edilmek isteyen birçok kişiye yüksek maaş imkanları ile kaliteli iş olanağı sunmaktadır. Adaylar için başvuru detayları ve gerekli koşullar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:00
Sınav yok! KPSS şartı yok - İŞKUR en az 33 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

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İŞKUR tarafından yapılan son duyuruya göre, sınav ya da KPSS şartı olmaksızın kamu sektöründe beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere personel alımı yapılacak. Sunulan bu istihdam olanakları, yüksek maaş avantajlarıyla birlikte birçok kişiye kaliteli bir iş ortamı sağlayacak. İlgili başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar makalemizde bulabilirsiniz.

İŞKUR tarafından açıklanan son duyuruya göre, KPSS gerektirmeyen ve sınavsız istihdam edilecek beden işçisi ve hastane temizlik personeli pozisyonları için alımlar yapılacak. Bu pozisyonlar için öngörülen yüksek maaşlar, iş arayanlar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 08-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeyen beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sunuyor. İŞKUR, geniş iş olanakları ile iş arayan vatandaşlara cazip fırsatlar sağlıyor.

İŞKUR, beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonları için en az 33.000 TL maaş teklifi ile dikkat çekiyor. Bu pozisyonlar için başvuru koşulları arasında yaş ve eğitim durumu gibi kriterler bulunmakta, ancak KPSS puanı veya sınav şartı aranmıyor.

Başvuru Süreci ve Koşulları

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Bu süreçte adaylar sınav stresi olmadan, geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahip olacaklar. İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işverenlerle iş birliği yaparak, adaylara geniş istihdam fırsatları sunuyor.

Başvuru için Gerekli Bağlantılar

Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un internet sitesindeki ilanlar incelenebilir. Bu fırsat, özellikle sınav süreçlerine girmek istemeyen veya bu süreçlere zaman ayıramayan adaylar için büyük bir kolaylık sağlamakta.

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