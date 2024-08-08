Sınav yok! KPSS şartı yok - İŞKUR en az 33 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

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İŞKUR tarafından yapılan son duyuruya göre, sınav ya da KPSS şartı olmaksızın kamu sektöründe beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere personel alımı yapılacak. Sunulan bu istihdam olanakları, yüksek maaş avantajlarıyla birlikte birçok kişiye kaliteli bir iş ortamı sağlayacak. İlgili başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar makalemizde bulabilirsiniz.

İŞKUR tarafından açıklanan son duyuruya göre, KPSS gerektirmeyen ve sınavsız istihdam edilecek beden işçisi ve hastane temizlik personeli pozisyonları için alımlar yapılacak. Bu pozisyonlar için öngörülen yüksek maaşlar, iş arayanlar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.