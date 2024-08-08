Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak 2024? Eylül öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir uygulanan yüz yüze seminer modelini sona erdirerek, eğitim alanında dijital bir dönüşüm başlatıyor. Artık öğretmenler, seminerlere katılmak için fiziksel olarak bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine, çevrimiçi seminerler sayesinde öğretmenler, internet bağlantısı olan her yerden eğitim alabilecekler. Konuyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi duyuru yapılmadı.