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KPSS ve yaş şartı yok! İŞKUR B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! İşte ilanlar ve başvuru şartları

B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni iş imkanları açıldı. KPSS geçme zorunluluğu olmadan ve yaş sınırı koşulu aranmaksızın başvuru yapabilecek adaylar için detaylar netleşti. İlgili başvuru şartları ve diğer önemli bilgiler makalemizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 08:23 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 08:23
KPSS ve yaş şartı yok! İŞKUR B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! İşte ilanlar ve başvuru şartları

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B sınıfı ehliyeti olan şoförler için çeşitli iş fırsatları duyuruldu. Adaylardan KPSS puanı veya belirli bir yaş sınırı talep edilmeyecek. Başvuruda bulunmak isteyenler için gereken şartlar ve diğer tüm detaylar haberimizde açıklanıyor.

Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, bu gece yarısına kadar İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilecekler. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, görüşmeye çağrılacak. Bu kapsamda, makam şoförü pozisyonları için başvurular şu illerde açıldı:

Ankara'da İş Fırsatları

  • Ref. No: 00008442385 (27.08.2024)
  • Ref. No: 00008438968 (24.08.2024)
  • Ref. No: 00008435197 (16.08.2024)
  • Ref. No: 00008446697 (16.08.2024)
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Diğer İllerdeki İş Fırsatları

Kocaeli:

  • Ref. No: 00008443669 (23.08.2024)
  • Ref. No: 00008432217 (21.08.2024)

Muğla:

  • Ref. No: 00008426259 (18.08.2024)

İstanbul:

  • Ref. No: 00008431041 (17.08.2024)
  • Ref. No: 00008462522 (12.08.2024)
  • Ref. No: 00008411302 (9.08.2024)
  • Ref. No: 00008413612 (9.08.2024)

Mersin:

  • Ref. No: 00008310412 (16.08.2024)

Düzce:

  • Ref. No: 00008422877 (16.08.2024)

Gaziantep:

  • Ref. No: 00008444142 (15.08.2024)

İzmir:

  • Ref. No: 00008405424 (7.08.2024)

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak ve güncel ilanlar İŞKUR'un web sitesi üzerinden takip edilebilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, görüşmeye davet edilecek.

Öne Çıkan İlanlar

Özellikle Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ilanlar dikkat çekiyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen referans numaralarını kullanarak İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu fırsat, B sınıfı ehliyete sahip şoförler için kaçırılmayacak bir iş olanağı sunuyor. KPSS ve yaş şartı olmadan başvuru yapılabilmesi, pek çok aday için büyük avantaj sağlıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmayı düşünen adayların, ilanları güncel olarak takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemli.

Not: İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un web sitesinden ilanların güncel durumunu kontrol ederek, başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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