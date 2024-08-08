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Belediyelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı başladı! İşte Güvenlik, büro memuru, temizlik, şoför, mühendis alımı başvuru şartları

Yerel yönetimler, ülkenin dört bir yanında farklı kadrolar için işe alım süreçlerini başlattı. Güvenlik görevlilerinden büro memurlarına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılan son dakika duyurusuna göre, başvurular artık kabul edilmeye başlandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:46 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 15:46
Belediyelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı başladı! İşte Güvenlik, büro memuru, temizlik, şoför, mühendis alımı başvuru şartları

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Başvuruların tamamlanmasını takiben, belediyeler adayları mülakat veya yazılı sınav gibi çeşitli değerlendirme süreçlerine tabi tutarlar. Bu süreçte, adayların bilgi ve yetenekleri değerlendirilir ve en uygun adaylar seçilir. Adayların başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları büyük önem taşır.

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Başvuru Koşulları ve Süreç

Belediyelerde iş fırsatı arayan adaylar için gereken genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Bu, belediye işe alımlarının olmazsa olmazlarından biridir.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: İş başvurusu yapacak kişilerin yetişkin olması gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydının Temiz Olması: Adayın herhangi bir sabıka kaydı bulunmamalıdır.

Sağlık Durumu: Adayın görevini sürekli yapmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu olmamalıdır.

Eğitim Durumu: Pozisyona bağlı olarak en az ilkokul mezunu olmak gereklidir; bazı görevler için daha yüksek eğitim düzeyleri talep edilebilir.

Personel Alımı Yapılacak İller

İşte belediyelerin personel alımı yapacağı iller:

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Bolu, Sivas, Kırıkkale, Tekirdağ, Ardahan, Karabük, Amasya, Manisa, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Edirne, Bilecik, Mersin, Trabzon, Çorum, Niğde, Kütahya, Adana, Denizli, Tokat, Balıkesir, Kastamonu, Van, Yalova, Muş, Samsun, Diyarbakır.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Adaylar, belediyelerin resmi web siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci genellikle ilan edilen tarihler arasında gerçekleşir ve adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları için ilgili belediyelerin internet siteleri ya da yerel basını takip etmeleri önerilir.

İŞKUR üzerinden yapılan bu kapsamlı duyurunun detaylarına "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" adresinden erişilebilir.

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