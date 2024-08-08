Belediyelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı başladı! İşte Güvenlik, büro memuru, temizlik, şoför, mühendis alımı başvuru şartları

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: İş başvurusu yapacak kişilerin yetişkin olması gerekmektedir. Adli Sicil Kaydının Temiz Olması: Adayın herhangi bir sabıka kaydı bulunmamalıdır.

Sağlık Durumu: Adayın görevini sürekli yapmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunu olmamalıdır. Eğitim Durumu: Pozisyona bağlı olarak en az ilkokul mezunu olmak gereklidir; bazı görevler için daha yüksek eğitim düzeyleri talep edilebilir.

Personel Alımı Yapılacak İller İşte belediyelerin personel alımı yapacağı iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Bolu, Sivas, Kırıkkale, Tekirdağ, Ardahan, Karabük, Amasya, Manisa, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Edirne, Bilecik, Mersin, Trabzon, Çorum, Niğde, Kütahya, Adana, Denizli, Tokat, Balıkesir, Kastamonu, Van, Yalova, Muş, Samsun, Diyarbakır.

Başvuru Tarihleri ve Süreci Adaylar, belediyelerin resmi web siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci genellikle ilan edilen tarihler arasında gerçekleşir ve adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları için ilgili belediyelerin internet siteleri ya da yerel basını takip etmeleri önerilir.

İŞKUR üzerinden yapılan bu kapsamlı duyurunun detaylarına "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" adresinden erişilebilir.