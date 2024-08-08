18 Yaş ve Üzeri Bekçi Alım Başvuruları Ağustos Ayında İŞKUR Üzerinden Başladı! İşte Bekçi Alım Başvuru Şartları

Günlük olarak farklı alanlarda iş imkanları sunan İŞKUR, şimdi de bekçi alımları ile gündemde. İlgilenen adaylar için pozisyon detayları ve başvuru için gerekenler haberimizde detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, verilen bilgiler doğrultusunda harekete geçebilirler.