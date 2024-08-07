PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

MEB MÜLAKAT SONUÇLARI 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği mülakatlar sona erdi. Sözlü sınavlarda ter döken ve 60 puan barajını geçmeyi hedefleyen öğretmen adayları, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Atama sürecinin bir sonraki aşamasına geçebilmek için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:19 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:19
MEB MÜLAKAT SONUÇLARI 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi yayınlandı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Binlerce öğretmenin umutla beklediği haber geldi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği sözlü sınavların sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.



Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
SON DAKİKA