KPSS şartı yok - Sınav yok! İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

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İŞKUR tarafından açıklanan son duyuruya göre, KPSS gerektirmeyen ve sınavsız istihdam edilecek beden işçisi ve hastane temizlik personeli pozisyonları için alımlar yapılacak. Bu pozisyonlar için öngörülen yüksek maaşlar, iş arayanlar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 07-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeyen beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sunuyor. İŞKUR, geniş iş olanakları ile iş arayan vatandaşlara cazip fırsatlar sağlıyor.