SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS şartı yok - Sınav yok! İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

İŞKUR, KPSS şartı olmaksızın ve sınavsız bir şekilde, beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonları için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yüksek maaş imkanlarıyla sunulan bu istihdam fırsatları, birçok kişiye kamu sektöründe kaliteli bir iş bulma şansı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:41 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:41
KPSS şartı yok - Sınav yok! İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR tarafından açıklanan son duyuruya göre, KPSS gerektirmeyen ve sınavsız istihdam edilecek beden işçisi ve hastane temizlik personeli pozisyonları için alımlar yapılacak. Bu pozisyonlar için öngörülen yüksek maaşlar, iş arayanlar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 07-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeyen beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sunuyor. İŞKUR, geniş iş olanakları ile iş arayan vatandaşlara cazip fırsatlar sağlıyor.

İŞKUR, beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonları için en az 32.000 TL maaş teklifi ile dikkat çekiyor. Bu pozisyonlar için başvuru koşulları arasında yaş ve eğitim durumu gibi kriterler bulunmakta, ancak KPSS puanı veya sınav şartı aranmıyor.

Başvuru Süreci ve Koşulları

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Bu süreçte adaylar sınav stresi olmadan, geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahip olacaklar. İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işverenlerle iş birliği yaparak, adaylara geniş istihdam fırsatları sunuyor.

Başvuru için Gerekli Bağlantılar

Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un internet sitesindeki ilanlar incelenebilir. Bu fırsat, özellikle sınav süreçlerine girmek istemeyen veya bu süreçlere zaman ayıramayan adaylar için büyük bir kolaylık sağlamakta.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Batı’ya hem sıcaklık hem poyraz, 8 ile gök gürültülü yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 Ağustos 2024 hava durumu
Kerem Aktürkoğlu’ndan sabaha karşı paylaşım geldi! Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu | Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
SON DAKİKA