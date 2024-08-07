PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

EKPSS TERCİH EKRANI AÇILDI MI? Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'e girerek ter döken adaylar, gözlerini tercih kılavuzuna çevirmiş durumda. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kadrosuna kura usulü yerleşmek için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 05:58 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 07:04
EKPSS TERCİH EKRANI AÇILDI MI? Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran adaylar, EKPSS tercihlerini nasıl ve ne zaman yapacaklarını araştırmaya başladı.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
TBMM hukuk heyeti Lahey’de | Türkiye UAD’deki soykırım davasına müdahil oluyor: İsrail dokunulmazlığı son bulacak!
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Şanssızlığın da bu kadarı! Fenerbahçe Lille’e Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 yenildi
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
SON DAKİKA