B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! KPSS ve yaş şartı yok! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, bu gece yarısına kadar İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilecekler. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, görüşmeye çağrılacak. Bu kapsamda, makam şoförü pozisyonları için başvurular şu illerde açıldı:
Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, bu gece yarısına kadar İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilecekler. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, görüşmeye çağrılacak. Bu kapsamda, makam şoförü pozisyonları için başvurular şu illerde açıldı:
Ankara'da İş Fırsatları
Diğer İllerdeki İş Fırsatları
Kocaeli:
Muğla:
İstanbul:
Mersin:
Düzce:
Gaziantep:
İzmir:
Başvuru Süreci ve Detaylar
Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak ve güncel ilanlar İŞKUR'un web sitesi üzerinden takip edilebilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, görüşmeye davet edilecek.
Bu fırsat, B sınıfı ehliyete sahip şoförler için kaçırılmayacak bir iş olanağı sunuyor. KPSS ve yaş şartı olmadan başvuru yapılabilmesi, pek çok aday için büyük avantaj sağlıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmayı düşünen adayların, ilanları güncel olarak takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemli.
Not: İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un web sitesinden ilanların güncel durumunu kontrol ederek, başvurularını gerçekleştirebilirler.