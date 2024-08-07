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B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! KPSS ve yaş şartı yok! İşte ilanlar ve başvuru şartları

B sınıfı ehliyet sahibi şoförler için iş fırsatları duyuruldu. Başvurmak isteyen adaylar için KPSS ve yaş şartı aranmayacağı belirtilirken, başvuru detayları netleşti. İşte, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar:

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 12:38 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 12:41
B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! KPSS ve yaş şartı yok! İşte ilanlar ve başvuru şartları

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Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, bu gece yarısına kadar İŞKUR üzerinden online başvuru yapabilecekler. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, görüşmeye çağrılacak. Bu kapsamda, makam şoförü pozisyonları için başvurular şu illerde açıldı:

Ankara'da İş Fırsatları

  • Ref. No: 00008442385 (27.08.2024)
  • Ref. No: 00008438968 (24.08.2024)
  • Ref. No: 00008435197 (16.08.2024)
  • Ref. No: 00008446697 (16.08.2024)
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Diğer İllerdeki İş Fırsatları

Kocaeli:

  • Ref. No: 00008443669 (23.08.2024)
  • Ref. No: 00008432217 (21.08.2024)

Muğla:

  • Ref. No: 00008426259 (18.08.2024)

İstanbul:

  • Ref. No: 00008431041 (17.08.2024)
  • Ref. No: 00008462522 (12.08.2024)
  • Ref. No: 00008411302 (9.08.2024)
  • Ref. No: 00008413612 (9.08.2024)

Mersin:

  • Ref. No: 00008310412 (16.08.2024)

Düzce:

  • Ref. No: 00008422877 (16.08.2024)

Gaziantep:

  • Ref. No: 00008444142 (15.08.2024)

İzmir:

  • Ref. No: 00008405424 (7.08.2024)

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvurular, İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak ve güncel ilanlar İŞKUR'un web sitesi üzerinden takip edilebilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, görüşmeye davet edilecek.

Öne Çıkan İlanlar

Özellikle Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ilanlar dikkat çekiyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen referans numaralarını kullanarak İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu fırsat, B sınıfı ehliyete sahip şoförler için kaçırılmayacak bir iş olanağı sunuyor. KPSS ve yaş şartı olmadan başvuru yapılabilmesi, pek çok aday için büyük avantaj sağlıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmayı düşünen adayların, ilanları güncel olarak takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemli.

Not: İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un web sitesinden ilanların güncel durumunu kontrol ederek, başvurularını gerçekleştirebilirler.

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