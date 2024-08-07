B sınıfı ehliyetli şoför alımı yapılıyor! KPSS ve yaş şartı yok! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Bu fırsat, B sınıfı ehliyete sahip şoförler için kaçırılmayacak bir iş olanağı sunuyor. KPSS ve yaş şartı olmadan başvuru yapılabilmesi, pek çok aday için büyük avantaj sağlıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmayı düşünen adayların, ilanları güncel olarak takip etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemli.

Not: İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un web sitesinden ilanların güncel durumunu kontrol ederek, başvurularını gerçekleştirebilirler.

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