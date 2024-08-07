Ağustos Ayında 18 Yaş ve Üzeri Bekçi Alım Başvuruları İŞKUR Üzerinden Başladı! İşte Başvuru Şartları

YALOVA, Ref. No: 00008452271, Başvuru Tarihi: 30.08.2024 MERSİN, Ref. No: 00008448124, Başvuru Tarihi: 29.08.2024 KAHRAMANMARAŞ, Ref. No: 00008448473, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

ESKİŞEHİR, Ref. No: 00008450307, Başvuru Tarihi: 29.08.2024 SAKARYA, Ref. No: 00008443656, Başvuru Tarihi: 28.08.2024 ANKARA, Ref. No: 00008444427, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

NİĞDE, Ref. No: 00008445000, Başvuru Tarihi: 28.08.2024 İZMİR, Ref. No: 00008444412, Başvuru Tarihi: 27.08.2024 İnşaat/İşyeri Bekçisi, genellikle inşaat alanları veya iş yerlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilere verilen addır. Bu pozisyon, özellikle inşaat sahalarında, fabrikalarda veya büyük ticari tesislerde güvenlik ve koruma hizmetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnşaat/İşyeri Bekçisinin temel sorumlulukları arasında aşağıdaki görevler yer alır:

Güvenlik Kontrolleri: İnşaat alanına veya iş yerine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek, izinsiz girişleri önlemek. Devriye Gezme: Belirlenen saatlerde alan içerisinde devriye gezerek, herhangi bir güvenlik zaafiyeti veya tehlike arz eden durumları tespit etmek.