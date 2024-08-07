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Ağustos Ayında 18 Yaş ve Üzeri Bekçi Alım Başvuruları İŞKUR Üzerinden Başladı! İşte Başvuru Şartları

İŞKUR, her gün farklı sektörlerde personel alımlarını sürdürüyor. Son gelen bilgilere göre bekçi alımları başladı. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru detayları için gerekli bilgiler haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 15:39 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 15:39
Ağustos Ayında 18 Yaş ve Üzeri Bekçi Alım Başvuruları İŞKUR Üzerinden Başladı! İşte Başvuru Şartları

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Bekçi olmayı hedefleyen adaylar için İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar büyük önem taşıyor. Başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerektiği vurgulandı. Özel sektörde gerçekleştirilecek olan alımların detayları ise şöyle:

KPSS Şartı Aranmıyor

Yayımlanan ilanlar çerçevesinde, özel sektör alımları için KPSS puanı şartı bulunmuyor. Adayların, özel başvuru şartlarının yanı sıra genel niteliklere de sahip olmaları bekleniyor.

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Detaylı Bekçi Alım Şartları

İşte, özel sektör için düzenlenen bekçi alımlarına dair başvuru şartları ve detayları:

İnşaat/İşyeri Bekçisi Pozisyonları:

İSTANBUL, Ref. No: 00008453164, Başvuru Tarihi: 30.08.2024

BURSA, Ref. No: 00008451644, Başvuru Tarihi: 30.08.2024

YALOVA, Ref. No: 00008452271, Başvuru Tarihi: 30.08.2024

MERSİN, Ref. No: 00008448124, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

KAHRAMANMARAŞ, Ref. No: 00008448473, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

ESKİŞEHİR, Ref. No: 00008450307, Başvuru Tarihi: 29.08.2024

SAKARYA, Ref. No: 00008443656, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

ANKARA, Ref. No: 00008444427, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

NİĞDE, Ref. No: 00008445000, Başvuru Tarihi: 28.08.2024

İZMİR, Ref. No: 00008444412, Başvuru Tarihi: 27.08.2024

İnşaat/İşyeri Bekçisi, genellikle inşaat alanları veya iş yerlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilere verilen addır. Bu pozisyon, özellikle inşaat sahalarında, fabrikalarda veya büyük ticari tesislerde güvenlik ve koruma hizmetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnşaat/İşyeri Bekçisinin temel sorumlulukları arasında aşağıdaki görevler yer alır:

Güvenlik Kontrolleri: İnşaat alanına veya iş yerine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek, izinsiz girişleri önlemek.

Devriye Gezme: Belirlenen saatlerde alan içerisinde devriye gezerek, herhangi bir güvenlik zaafiyeti veya tehlike arz eden durumları tespit etmek.

Ekipman Koruma: İnşaat malzemeleri, makineler ve diğer ekipmanların korunmasını sağlamak, hırsızlık veya vandalizm gibi olumsuz durumlara karşı önlem almak.

Acil Durum Yönetimi: Yangın, su baskını gibi acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmak ve ilgili birimlere haber vermek.

Raporlama: Güvenlikle ilgili tüm olayları detaylı bir şekilde raporlamak ve gerektiğinde ilgili yöneticilere bilgi vermek.

İnşaat/İşyeri Bekçisi İŞKUR Alım İlanları İçin Tıklayınız

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