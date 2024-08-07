Ağustos ayı KPSS’li, KPSS şartsız kamuya yüzlerce memur ve personel alımı! PTT, PA Bekçi, MEB ve GSB personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı: KPSS gerektirmeyen, devasa bir alım olan 36.000 personel için başvurular bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı: KPSS ile 11.715 personel alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): 3.000 personel alımı, KPSS şartı ile yapılacak.

Öne Çıkan Diğer İlanlar Adalet Bakanlığı: KPSS ile 22.984 personel alınacak. Ulaştırma Bakanlığı: Hem KPSS şartı ile 771 personel, hem de KPSS şartsız 182 personel alımı yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü: KPSS şartı ile 579 personel alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (MEB ve GSB): KPSS gerektirmeyen 120.000 personel alımı planlanıyor.

Son Başvuru Tarihleri ve Diğer Detaylar Son başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylara ulaşmak için ilgili kurum isimlerine tıklamanız gerekmektedir. Bu geniş çaplı alım, birçok kişiye kamu sektöründe istihdam şansı sunarken, adayların dikkatli bir şekilde başvuru süreçlerini takip etmeleri önerilmektedir.