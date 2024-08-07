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Ağustos ayı KPSS'li, KPSS şartsız kamuya yüzlerce memur ve personel alımı! PTT, PA Bekçi, MEB ve GSB personel alımı başvuru şartları

Ağustos ayında kamu sektörü, KPSS gerektiren ve gerektirmeyen pozisyonlar için geniş çapta personel alımı yapacak. Bu fırsatlar, yüzlerce kişiye devlet kurumlarında istihdam imkanı sunuyor! İşte PTT, PA Bekçi, MEB ve GSB personel alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 08:35 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 08:35
Ağustos ayı KPSS’li, KPSS şartsız kamuya yüzlerce memur ve personel alımı! PTT, PA Bekçi, MEB ve GSB personel alımı başvuru şartları

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Ağustos ayında, kamu sektöründe geniş çapta personel alımı yapılacak. İlkokul mezunlarından başlayarak çeşitli eğitim seviyelerine yönelik, KPSS şartı olan veya olmayan çok sayıda memur alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar; Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve çeşitli kurumlar tarafından yapılacak olup, adaylar için büyük bir istihdam kapısı aralanıyor.

Geniş Kapsamlı İstihdam Fırsatları

Adaylar için hazırlanan güncel ilan tablosu, alınacak personel sayısından, KPSS gerekliliklerine ve son başvuru tarihlerine kadar detaylı bilgiler sunmaktadır. İşte bazı dikkat çeken kurumlar ve alım detayları:

PTT: KPSS şartsız, 10.000 personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB): KPSS şartı bulunmakta, 950 personel alımı gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı: KPSS gerektirmeyen, devasa bir alım olan 36.000 personel için başvurular bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı: KPSS ile 11.715 personel alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): 3.000 personel alımı, KPSS şartı ile yapılacak.

Öne Çıkan Diğer İlanlar

Adalet Bakanlığı: KPSS ile 22.984 personel alınacak.

Ulaştırma Bakanlığı: Hem KPSS şartı ile 771 personel, hem de KPSS şartsız 182 personel alımı yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü: KPSS şartı ile 579 personel alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (MEB ve GSB): KPSS gerektirmeyen 120.000 personel alımı planlanıyor.

Son Başvuru Tarihleri ve Diğer Detaylar

Son başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylara ulaşmak için ilgili kurum isimlerine tıklamanız gerekmektedir. Bu geniş çaplı alım, birçok kişiye kamu sektöründe istihdam şansı sunarken, adayların dikkatli bir şekilde başvuru süreçlerini takip etmeleri önerilmektedir.

Kamu personel alımları, geniş bir yelpazede adaylara kapılarını açıyor. İlkokul mezunlarından üniversite mezunlarına kadar geniş bir alım yelpazesi sunulmakta olup, bu fırsatların değerlendirilmesi için detaylı bilgilere ve güncel ilan tablosuna ulaşmak büyük önem taşımaktadır.

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