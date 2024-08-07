18 – 55 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; KPSS şartı yok! Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR, iş arayanların hayatını kolaylaştırmak ve onlara istihdam kapılarını aralamak için çeşitli hizmetler sağlayan hayati bir kamu kuruluşudur. İşsizlik maaşı, istihdam projeleri ve yeni kariyer fırsatları gibi çeşitli desteklerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.