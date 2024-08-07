18 – 55 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; KPSS şartı yok! Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

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İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki hastane temizlik görevlisi pozisyonlarına ait güncel iş ilanları:
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Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL
- Tarih: 31.08.2024
- Referans No: 00008451334
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Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA
- Tarih: 31.08.2024
- Referans No: 00008454280