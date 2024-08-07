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18 – 55 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; KPSS şartı yok! Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen vatandaşlar için çeşitli hastane pozisyonlarına personel alımı yapmaktadır. Bu ilanlar, sektörde değerli bir pozisyon edinme ve mesleki kariyerinizi ilerletme fırsatı sunuyor. Ülke genelindeki hastaneler, kaliteli hizmet sunabilmek adına yetkin ve tecrübeli kadrolar oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Bu sayede sağlık hizmetleri daha etkili ve verimli bir biçimde yürütülmektedir.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:33 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:33
18 – 55 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; KPSS şartı yok! Hastaneler en az 29.780 TL maaşla çalışacak personel arıyor! İşte başvuru şartları

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İŞKUR, iş arayanların hayatını kolaylaştırmak ve onlara istihdam kapılarını aralamak için çeşitli hizmetler sağlayan hayati bir kamu kuruluşudur. İşsizlik maaşı, istihdam projeleri ve yeni kariyer fırsatları gibi çeşitli desteklerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

İŞKUR'un Resmi Web Sitesine Erişim: İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresine giriş yapmalısınız.

Üyelik İşlemleri: Eğer daha önce İŞKUR'da bir hesap oluşturmadıysanız, ana sayfada yer alan "İş Arayan Girişi" bölümünden yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Mevcut bir hesabınız varsa, bu hesap üzerinden giriş yaparak işlemlerinize devam edebilirsiniz.

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İş İlanlarını Araştırma: Sisteme giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" bölümünden, güncel ilanları inceleyebilirsiniz. İlanlar, sektör, pozisyon veya coğrafi konum gibi çeşitli kriterlere göre filtrelenerek araştırılabilir.

Uygun İlanı Bulma ve İnceleme: Kendinize uygun bir pozisyon bulduğunuzda, ilanın detaylarını dikkatlice inceleyin. Başvuru koşullarını ve gerekli belgeleri kontrol edin.

Başvuru Yapma: İlan detaylarında genellikle yer alan "Başvur" butonu ile başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu kısımda kişisel bilgilerinizi ve diğer gerekli detayları eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki hastane temizlik görevlisi pozisyonlarına ait güncel iş ilanları:

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 31.08.2024
    • Referans No: 00008451334

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 31.08.2024
    • Referans No: 00008454280

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 30.08.2024
    • Referans No: 00008448796

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 26.08.2024
    • Referans No: 00008442200

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 23.08.2024
    • Referans No: 00008437479

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - TEKİRDAĞ

    • Tarih: 23.08.2024
    • Referans No: 00008443003

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İZMİR

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008311563

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANKARA

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008427823

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008427952

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANTALYA

    • Tarih: 20.08.2024
    • Referans No: 00008428425

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANKARA

    • Tarih: 19.08.2024
    • Referans No: 00008429714

  4. Temizlik Görevlisi (Hastane) - ANKARA

    • Tarih: 17.08.2024
    • Referans No: 00008424900

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İZMİR

    • Tarih: 12.08.2024
    • Referans No: 00008415507

  2. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İZMİR

    • Tarih: 12.08.2024
    • Referans No: 00008415520

  3. Temizlik Görevlisi (Hastane) - İSTANBUL

    • Tarih: 07.08.2024
    • Referans No: 00008404196

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarına ait güncel iş ilanları:

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 25.10.2024
    • Referans No: 00008454134

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 04.09.2024
    • Referans No: 00008459872

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 03.09.2024
    • Referans No: 00008458780

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 31.08.2024
    • Referans No: 00008454832

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 30.08.2024
    • Referans No: 00008388196

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İZMİR

    • Tarih: 29.08.2024
    • Referans No: 00008449566

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - KOCAELİ

    • Tarih: 26.08.2024
    • Referans No: 00008440334

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 24.08.2024
    • Referans No: 00008439747

  1. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - ANKARA

    • Tarih: 17.08.2024
    • Referans No: 00008424891

  2. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - İSTANBUL

    • Tarih: 16.08.2024
    • Referans No: 00008309184

  3. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - TEKİRDAĞ

    • Tarih: 15.08.2024
    • Referans No: 00008438936

  4. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - MUĞLA

    • Tarih: 08.08.2024
    • Referans No: 00008408785

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