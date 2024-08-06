İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak: KPSS şartı yok - Sınav yok

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ), 06-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeyen beden işçi si ve hastane temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sunuyor. İŞKUR, geniş iş olanakları ile iş arayan vatandaşlara cazip fırsatlar sağlıyor.

Yüksek Maaşla İstihdam İmkanı

İŞKUR, beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonları için en az 32.000 TL maaş teklifi ile dikkat çekiyor. Bu pozisyonlar için başvuru koşulları arasında yaş ve eğitim durumu gibi kriterler bulunmakta, ancak KPSS puanı veya sınav şartı aranmıyor.