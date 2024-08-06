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İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak: KPSS şartı yok - Sınav yok

İŞKUR'dan KPSS şartsız ve sınavsız istihdam fırsatı: Beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonlarına yüksek maaşla alım yapılacak.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:24 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:03
İŞKUR en az 32 bin TL maaşla iş başı yaptıracak: KPSS şartı yok - Sınav yok

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 06-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeyen beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sunuyor. İŞKUR, geniş iş olanakları ile iş arayan vatandaşlara cazip fırsatlar sağlıyor.

Yüksek Maaşla İstihdam İmkanı

İŞKUR, beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonları için en az 32.000 TL maaş teklifi ile dikkat çekiyor. Bu pozisyonlar için başvuru koşulları arasında yaş ve eğitim durumu gibi kriterler bulunmakta, ancak KPSS puanı veya sınav şartı aranmıyor.

Başvuru Süreci ve Koşulları

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Bu süreçte adaylar sınav stresi olmadan, geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahip olacaklar. İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işverenlerle iş birliği yaparak, adaylara geniş istihdam fırsatları sunuyor.

Başvuru için Gerekli Bağlantılar

Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un internet sitesindeki ilanlar incelenebilir. Bu fırsat, özellikle sınav süreçlerine girmek istemeyen veya bu süreçlere zaman ayıramayan adaylar için büyük bir kolaylık sağlamakta.

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