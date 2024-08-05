PTT personel alımı başvuruları ne zaman? 2024-2025 PTT KPSS şartsız personel alımı var mı? Başvuru şartları ve tarihi...

PTT personel alımı için araştırmalar hızlandı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği başvurular, normal şartlarda online olarak alınacak ve belirli sınav ve mülakat süreçleriyle tamamlanacak. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler için başvuru şartları ve tarihleri şu şekilde...

PTT KPSS'SİZ PERSONEL YAPILACAK MI?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyuru yer almamaktadır.

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle; PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir. Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor. Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.