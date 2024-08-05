Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! Kızılay işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar burada

İşe başvuracak adayların dijital ortamda özgeçmişlerini göndermeleri gerekiyor. Başvuru süreci, uygun adayların belirlenmesiyle devam edecek ve iş görüşmeleri sonrasında alımlar gerçekleştirilecek.
İşe başvuracak adayların dijital ortamda özgeçmişlerini göndermeleri gerekiyor. Başvuru süreci, uygun adayların belirlenmesiyle devam edecek ve iş görüşmeleri sonrasında alımlar gerçekleştirilecek.
Kızılay, faaliyete geçtiği günden bu yana hem yurt içinde hem de global alanda pek çok bireye destek sağlayarak hayatlarına dokunmuş durumda. Yapılan son açıklamayla birlikte, organizasyon yeni dönemdeki personel alım sürecini başlattığını ilan etti.
İncelendiğinde, kadın ve erkek adaylar için sınav gerektirmeyen pozisyonlar öne çıkıyor. Finans7 olarak, bu makalemizde bahsedilen personel alımının başvuru süreçlerine, gerekliliklerine ve ilgili bağlantılara değinmekteyiz.
Türk Kızılay'ın yayınladığı ilanda belirtilen genel başvuru şartları şöyledir:
Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılıyor?
Kızılay tarafından sunulan fırsatlara baktığımızda, alım yapılan pozisyonların çeşitliliği göze çarpıyor. İşte bazı öne çıkan roller:
Başvuru Nasıl Yapılacak?
Kızılay kariyer sayfası, https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs ve Kariyer.net üzerinden yapılabilecek başvurular için, https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=k%C4%B1z%C4%B1lay adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
İşte belirtilen tarihlerde ve şehirlerde yayımlanan pozisyonların sıralı listesi:
Müfettiş Yardımcısı Sınavı (MY-2024) - Ankara, 22 Temmuz 2024
Doktor (DRKHGM23-2) - Türkiye Geneli, 26 Haziran 2024
Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı (Bİ-2024) - İstanbul, 24 Temmuz 2024
Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı - 2024 - Ankara, 29 Temmuz 2024
Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Yetkilisi - 2024 - Ankara, 29 Temmuz 2024
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) - Avrupa / İstanbul / Kağıthane
Psikolog (TTGP - PSİKOLOG) - İhtiyaç illeri (ilan metni içinde belirtilmiştir), 30 Temmuz 2024
Eğitim Sorumlusu (TTGP - EGTS-2024) - Kilis, Kocaeli, Adıyaman, 30 Temmuz 2024
Sosyal Hizmet Uzmanı (TTGP - SHU2024) - İhtiyaç illeri (ilan metni içinde belirtilmiştir), 30 Temmuz 2024
Tercüman (TTGP - TERCÜMAN 2024) - Adana, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Malatya, Hatay, 30 Temmuz 2024
Sosyal Çalışmacı (TTGP - SYLÇMCI 2024) - Bursa, Kilis, 30 Temmuz 2024
Satın Alma Sorumlusu (TTGP - STNALMA2024) - Hatay / Reyhanlı - Hatay / İskenderun, 30 Temmuz 2024
Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri Uzmanı - 2024 - 1 Ağustos 2024
Bu pozisyonlar için belirtilen tarihlerde ve yerlerde başvurular alınacaktır.
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