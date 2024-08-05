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Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! Kızılay işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar burada

Türk Kızılayı, ülke çapında çeşitli bölgelerde görevlendirilmek üzere, çok sayıda işçi ve personel alımı yapacağını duyurdu. Bu geniş çaplı istihdam fırsatı, sağlık çalışanlarından teknik pozisyonlara kadar bir dizi kadroyu kapsıyor. Ayrıntılı başvuru bilgileri yazımızda yer alıyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 15:50 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:03
Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! Kızılay işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar burada

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İşe başvuracak adayların dijital ortamda özgeçmişlerini göndermeleri gerekiyor. Başvuru süreci, uygun adayların belirlenmesiyle devam edecek ve iş görüşmeleri sonrasında alımlar gerçekleştirilecek.

Kızılay'dan İnsanlara Ulaşan Yardımların Yeni Boyutu

Kızılay, faaliyete geçtiği günden bu yana hem yurt içinde hem de global alanda pek çok bireye destek sağlayarak hayatlarına dokunmuş durumda. Yapılan son açıklamayla birlikte, organizasyon yeni dönemdeki personel alım sürecini başlattığını ilan etti.

İncelendiğinde, kadın ve erkek adaylar için sınav gerektirmeyen pozisyonlar öne çıkıyor. Finans7 olarak, bu makalemizde bahsedilen personel alımının başvuru süreçlerine, gerekliliklerine ve ilgili bağlantılara değinmekteyiz.

Başvuru Kriterleri Nelerdir?

Türk Kızılay'ın yayınladığı ilanda belirtilen genel başvuru şartları şöyledir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İlgili kadronun gereksinimlerini yerine getirebilecek yetkinlikte olmak,
  • Sağlık veya fiziksel engelleri olmamak,

  • Takım çalışmasına yatkın ve etik değerlere bağlı kalmak,
  • Müşteri memnuniyetini gözetmek,
  • Etkili iletişim yeteneği bulunmak,
  • Planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş olmak,

  • Hassas gruplarla çalışma konusunda deneyimli ve istekli olmak,
  • Süreç yönetimi konusunda bilgili olmak,
  • Seyahat engeli olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle elverişli olmak (tamamlanmış veya tecilli).

Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılıyor?

Kızılay tarafından sunulan fırsatlara baktığımızda, alım yapılan pozisyonların çeşitliliği göze çarpıyor. İşte bazı öne çıkan roller:

  • Teknik Ofis Mühendisi,
  • Satış Müdürü,
  • Biyomedikal Sorumlusu,
  • Mekanik Bakım Şefi,

  • Bağışçı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı,
  • Göz Hastalıkları Uzmanı,
  • Hasta Kabul Görevlisi,

  • Taşınmaz Yönetim Direktörü,
  • Çözüm ve Teknik Ofis Müdürü,
  • Konfeksiyon Kalite Kontrol Uzman Yardımcısı.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kızılay kariyer sayfası, https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs ve Kariyer.net üzerinden yapılabilecek başvurular için, https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=k%C4%B1z%C4%B1lay adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İşte belirtilen tarihlerde ve şehirlerde yayımlanan pozisyonların sıralı listesi:

Müfettiş Yardımcısı Sınavı (MY-2024) - Ankara, 22 Temmuz 2024

Doktor (DRKHGM23-2) - Türkiye Geneli, 26 Haziran 2024

Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı (Bİ-2024) - İstanbul, 24 Temmuz 2024

Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı - 2024 - Ankara, 29 Temmuz 2024

Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Yetkilisi - 2024 - Ankara, 29 Temmuz 2024

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) - Avrupa / İstanbul / Kağıthane

Psikolog (TTGP - PSİKOLOG) - İhtiyaç illeri (ilan metni içinde belirtilmiştir), 30 Temmuz 2024

Eğitim Sorumlusu (TTGP - EGTS-2024) - Kilis, Kocaeli, Adıyaman, 30 Temmuz 2024

Sosyal Hizmet Uzmanı (TTGP - SHU2024) - İhtiyaç illeri (ilan metni içinde belirtilmiştir), 30 Temmuz 2024

Tercüman (TTGP - TERCÜMAN 2024) - Adana, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Malatya, Hatay, 30 Temmuz 2024

Sosyal Çalışmacı (TTGP - SYLÇMCI 2024) - Bursa, Kilis, 30 Temmuz 2024

Satın Alma Sorumlusu (TTGP - STNALMA2024) - Hatay / Reyhanlı - Hatay / İskenderun, 30 Temmuz 2024

Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri Uzmanı - 2024 - 1 Ağustos 2024

Bu pozisyonlar için belirtilen tarihlerde ve yerlerde başvurular alınacaktır.

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