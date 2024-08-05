Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! Kızılay işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar burada

Kızılay'dan İnsanlara Ulaşan Yardımların Yeni Boyutu

Kızılay, faaliyete geçtiği günden bu yana hem yurt içinde hem de global alanda pek çok bireye destek sağlayarak hayatlarına dokunmuş durumda. Yapılan son açıklamayla birlikte, organizasyon yeni dönemdeki personel alım sürecini başlattığını ilan etti.