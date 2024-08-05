5-31 Ağustos KPSS şartı yok, mülakat yok! Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı kadroları! İşte İŞKUR hastane işçi alım başvuru şartları!

İŞKUR üzerinden yapılan duyurular, farklı sağlık alanlarında işe alım yapılacağını belirtmektedir. Bu kadrolar arasında hem idari hem de saha çalışanları bulunmaktadır. Ayrıca, farklı tecrübe ve eğitim seviyelerine yönelik pozisyonlar da mevcut. Adaylar, kendi uzmanlık alanlarına ve ilgi alanlarına göre bu ilanları değerlendirebilirler.