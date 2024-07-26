Hastanelere yeni personel alımı ilanları: İşte temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi, hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları

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Son duyurulan ilanlar arasında, temizlik görevlisi pozisyonları dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyük şehirlerdeki hastaneler için toplamda onlarca açık pozisyon bulunuyor. Bu pozisyonlar için başvuru süreleri ve detayları İŞKUR sistemine üye girişi yaparak erişilebiliyor.

Hastanelere Temizlik Görevlisi Açık Pozisyonları Temizlik görevlisi pozisyonları, Türkiye'nin birçok şehrinde hastaneler için açık durumda. İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyük şehirlerde mevcut olan bu fırsatlar, hastane ortamlarının temiz ve hijyenik kalmasını sağlamak üzere önemli bir role sahiptir. İstanbul'daki Esenler ve Bahçelievler ilçeleri, İzmir'in Çiğli ve Konak ilçeleri ve Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere birçok alanda açık pozisyonlar bulunmaktadır. Başvurular, ilanlarda belirtilen tarihler öncesinde tamamlanmalıdır.