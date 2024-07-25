Kızılay personel alımı 2024: En az lise mezunu ve KPSS şartsız! İşte Kızılay personel alımı başvuru şartları, kadrolar

Kızılay Doğrulama ve Gözlem Uzmanı Alımı Şartları
Bu pozisyon için adaylardan aranan şartlar:
- Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak (tercihen İİBF, Mühendislik, İstatistik vb.)
- Tercihen alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
- Tercihen İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma)
- İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilmek
- Tercihen Access, Tableau, Spss kullanım bilgisine sahip olmak
- Raporlama bilgisi ve deneyimi olmak
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmak
- Seyahat engeli bulunmamak
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilmek
Kızılay Yaşlı Bakım Teknikeri Alımı Şartları
Yaşlı bakım teknikeri alımı için adaylardan aranan şartlar:
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış olmak
- Alanında en az 1 yıl deneyime sahip olmak
- Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara refakat etmek
- Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve iletişim becerileri güçlü olmak
- İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek olmak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Kızılay Temizlik Görevlisi Alımı Şartları
Temizlik görevlisi alımı için adaylardan aranan şartlar:
- En az ilköğretim mezunu olmak
- Alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak
- Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi olmak
- Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve iletişim becerileri güçlü olmak
- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olmak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Kızılay Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Alımı Şartları
Anestezi ve reanimasyon uzmanı alımı için adaylardan aranan şartlar:
- Tıp Fakültesi'nden mezun olmak
- Mesleğinde deneyimli olmak
- Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden olmak
- Branşının gerektirdiği vizyona sahip olmak
- İletişim yönü güçlü olmak
- Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş olmak
- Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan olmak
Kızılay Personel Alımı Başvuru Süreci
Kızılay personel alımları için başvurular online olarak yapılmaktadır. İlanlara başvurmak isteyen adaylar, Kızılay'ın resmi kariyer sayfasını ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Adaylar, başvuru şartlarını sağladıkları takdirde kariyer havuzuna eklenmekte ve uygun pozisyonlar için değerlendirilmektedirler. Kızılay personel alımlarına başvuru yaparken adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, başvuru şartlarının titizlikle incelenmesi ve ilanlarda belirtilen tüm kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, adayların online başvuru süreçlerinde iletişim bilgilerini doğru ve güncel olarak paylaşmaları önemlidir.
Kızılay Personel Alımı İlanlarına Nasıl Ulaşılır?
Kızılay personel alımı ilanlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Kızılay'ın resmi kariyer sayfası üzerinden güncel ilanlar takip edilebilir ve başvurular yapılabilir. Ayrıca, çeşitli iş ilanı siteleri üzerinden de Kızılay'ın personel alım ilanlarına ulaşmak mümkündür.
KIZILAY BAŞVURU EKRANI: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
Kızılay personel alımları hangi tarihlerde yapılacak?
Kızılay personel alımları yıl boyunca belirli aralıklarla yapılmaktadır. Güncel ilanlar Kızılay'ın resmi kariyer sayfasında yayımlanmaktadır.
KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak mı?
Evet, Kızılay personel alımlarında KPSS şartı aranmamaktadır. Adayların öğrenim ve diğer nitelikleri sağlamaları yeterlidir.
Başvurular nasıl yapılacak?
Başvurular sadece online olarak kabul edilmektedir. Kızılay'ın resmi kariyer sayfası üzerinden başvurular gerçekleştirilebilir.
Kızılay hangi şehirlerde personel alımı yapıyor?
Kızılay, Türkiye genelinde birçok şehirde personel alımı yapmaktadır. Başta Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olmak üzere birçok şehirde ilanlar bulunmaktadır.
Hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak?
Kızılay, doktor, müfettiş yardımcısı, bağışçı ilişkileri ve kurumsal sosyal sorumluluk uzmanı, destek personeli (engelli), çözüm merkezi uzmanı, doğrulama ve gözlem uzmanı, yaşlı bakım teknikeri, temizlik görevlisi ve anestezi ve reanimasyon uzmanı gibi birçok pozisyon için personel alımı yapacaktır.
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