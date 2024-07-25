Kızılay personel alımı 2024: En az lise mezunu ve KPSS şartsız! İşte Kızılay personel alımı başvuru şartları, kadrolar

Kızılay , 2024 yılı personel alımı kapsamında binlerce yeni personel istihdam edecek. Özellikle KPSS şartı aranmadan yapılacak bu alımlar, en az lise mezunu adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular sadece online olarak kabul edilecek ve Kızılay'ın farklı kuruluşlarına yönlendirilecek. Temmuz ayında başlayan Kızılay personel alımı başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki Kızılay birimleri için açık pozisyonlar bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirli kriterleri sağladıkları takdirde kariyer havuzuna başvurularını iletebilirler.

2024 Yılında Kızılay'da Çalışmak İsteyenlere Fırsatlar

Kızılay, 2024 yılında çeşitli birimleri için personel alımı yapacak. Bu birimler arasında Kızılay Sağlık, Kızılay Yatırım, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Onarım ve Kızılay Merkezi Birim yer alıyor. Farklı alanlarda çeşitli pozisyonlar için alımlar gerçekleştirilecek.

Kızılay Personel Alımı Yapılacak Şehirler

Güncel ilan listesine göre Kızılay personel alımları başta Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olmak üzere birçok şehirde yapılacak. Adaylar bu şehirlerdeki pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilirler.