İŞKUR TYP Başvuru Şartları Ve Kontenjanları! MEB 1. Dönem Okullara TYP İle Temizlikçi Alımı Başladı Mı?

Başvuruda hangi belgeler isteniyor? Kimlik fotokopisi, İŞKUR kayıt belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı ve ikametgah belgesi istenmektedir.

Hangi şehirlerde alım yapılacak? Türkiye genelinde birçok şehirde personel alımı yapılacaktır. Detaylı listeye haberin sonunda ulaşabilirsiniz.

Başvurular ne zaman başlayacak? Başvurular, MEB tarafından ilan edilen tarihlerde başlayacak ve İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden yapılacak.

Kimler başvuru yapabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış, SGK'ya bildirilmeyen ve emekli ya da malul aylığı almayan kişiler başvuru yapabilir.

Başvurular nasıl değerlendirilecek? Başvurular İŞKUR tarafından noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası ve yüzde yirmi liste yöntemi ile değerlendirilecektir.

Sonuçlar nerede açıklanacak? Başvuru sonuçları İŞKUR sistemi üzerinden açıklanacaktır. Adaylar sonuçları buradan takip edebilirler.

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