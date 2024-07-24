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MEB 1. Dönem Okullara TYP İle Temizlikçi Alımı Başladı Mı? İŞKUR TYP Başvuru Şartları Ve Kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce personel alımı gerçekleştirecek. Temizlik personeli ve okullarda çalışacak diğer personeller için yapılan alımlar, Türkiye genelinde farklı şehirlerde gerçekleştirilecek. Peki, hangi şehirlerde alım yapılacak ve başvurular ne zaman yapılacak?

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 12:11 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:11
MEB 1. Dönem Okullara TYP İle Temizlikçi Alımı Başladı Mı? İŞKUR TYP Başvuru Şartları Ve Kontenjanları

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MEB, her 6 ayda bir yayımladığı ilanlarla personel eksikliğini karşılamak üzere yeni alımlar gerçekleştiriyor. Ocak 2024'te yapılan alımların süresi sona ermek üzere, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yeni personel alımları yapacak. Bu alımlar İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Başvuruda bulunacak adayların belirli kriterlere uyması gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak: Adayların İŞKUR sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak: Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
  • SGK'ya bildirilmiyor olmak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak veya isteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmamak.
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak: Emekli veya malul aylığı alanlar başvuru yapamaz.
  • Öğrenci olmamak: Açıköğretim öğrencileri hariç diğer öğrenciler başvuru yapamaz.

İŞKUR TYP Başvuru Ekranı ve Adımları

MEB, 2024 eğitim öğretim yılı için toplamda 60 bin personel alımı yapacak. Başvuruların nasıl yapılacağına dair adımlar ise şu şekildedir:

  1. Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresine tıklamalı ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgileriyle giriş yapmalıdır.

  2. Adım: İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili alana yönlendirilmelidir.

  3. Adım: İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşılarına çıkan ekranda, eğer biliyorlarsa TYP numarası veya birim yazan kısma kendi illerini girmeleri gerekmektedir. Eğer bilmiyorlarsa, "Ara" butonuna tıklayarak tüm TYP personel alımı ilanlarına ulaşabilirler.

Başvuruların Seçim Yöntemi

TYP kapsamında katılımcı seçimi İŞKUR tarafından belirlenmektedir. Bu seçim yöntemleri ise şu şekildedir:

  • Noter kurası yöntemi
  • Liste yöntemi
  • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi

Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?

Türkiye genelinde birçok şehirde personel alımı gerçekleştirilecek. İl ve ilçe listesi ile detaylı bilgilere haberin son kısmından ulaşabilirsiniz.

TYP Personel Alımı Yapılacak!

MEB, 2024 yılı için İŞKUR aracılığıyla TYP personel alımı ilanlarını yayımlayarak, okullarda çalışmak üzere yeni personeller alacak. Bu alımlar kapsamında binlerce kişi istihdam edilecek.

2024 - 2025 Yılı MEB Personel Alımı Başvuruları

MEB, okulların açılmasıyla birlikte 2024 yılı için TYP kapsamında işçi personel alımı ilanlarını yayımlayacak. Bu ilanlar için başvurular yalnızca İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden yapılacak.

Başvuru Adımları Detaylı Anlatım

İŞKUR TYP başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra, adayların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

  1. İŞKUR Sistemine Giriş: Adaylar, e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgileriyle sisteme giriş yapmalıdır.
  2. Başvuru Alanına Giriş: Sisteme giriş yaptıktan sonra, başvuru ekranına yönlendirilirler.
  3. TYP Numarası veya Birim: Adaylar, TYP numarası veya birim kısmına kendi illerini girerek arama yapabilirler.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler ise şu şekildedir:

  • Kimlik Fotokopisi: Başvuracak adayların kimlik fotokopilerini hazırlamaları gerekmektedir.
  • İŞKUR Kayıt Belgesi: İŞKUR'a kayıtlı olduklarını gösteren belge.
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Eğitim durumlarını gösteren belge.
  • Adli Sicil Kaydı: Adli sicil kayıtlarının temiz olduğunu gösteren belge.
  • İkametgah Belgesi: İkamet ettikleri yerle ilgili belge.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

  • Doğru Bilgi Beyanı: Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.
  • Başvuru Tarihleri: Başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması gerekmektedir.
  • Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında istenen belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması önemlidir.

Sonuçların Açıklanması

Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar İŞKUR tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacaktır. Adaylar, başvuru sonuçlarını İŞKUR sisteminden takip edebilirler.

TYP Personel Alımı Başvurularında Sıkça Sorulan Sorular

Başvurular ne zaman başlayacak? Başvurular, MEB tarafından ilan edilen tarihlerde başlayacak ve İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden yapılacak.

Hangi şehirlerde alım yapılacak? Türkiye genelinde birçok şehirde personel alımı yapılacaktır. Detaylı listeye haberin sonunda ulaşabilirsiniz.

Başvuruda hangi belgeler isteniyor? Kimlik fotokopisi, İŞKUR kayıt belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı ve ikametgah belgesi istenmektedir.

Kimler başvuru yapabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış, SGK'ya bildirilmeyen ve emekli ya da malul aylığı almayan kişiler başvuru yapabilir.

Başvurular nasıl değerlendirilecek? Başvurular İŞKUR tarafından noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası ve yüzde yirmi liste yöntemi ile değerlendirilecektir.

Sonuçlar nerede açıklanacak? Başvuru sonuçları İŞKUR sistemi üzerinden açıklanacaktır. Adaylar sonuçları buradan takip edebilirler.

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