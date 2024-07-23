Sağlık Bakanlığı 1468 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi alımı için duyuru geldi! İşte yedek atama şartları ve başvuru ekranı

T.C. Sağlık Bakanlığı , Eski Hükümlü/TMY statüsündeki vatandaşlarımıza umut ışığı olan sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımlarında önemli bir aşamaya daha geldi. Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatı bünyesindeki toplam 1.468 temizlik görevlisi kadrosu için 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen noter huzurundaki kura çekilişinin ardından, atama duyurusu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen duyuru ile birlikte, kura sonucunda ismi açıklanan adayların göreve başlama süreçleri de başlamış oldu. Peki, adaylar başvurularını nereden ve nasıl yapacaklar? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ DUYURU GELDİ!

Atamalara dair duyuru, Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

2022 YILI ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) YEDEK ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Temizlik Görevlisi" branşında çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 30'uncu maddesi kapsamında, ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Atanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "hükümleri çerçevesinde 1.468 kadro için 12.01.2023 tarihinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Merkez Teşkilatına yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

Kura sonucuna göre yapılan mülakat neticesinde asıl ve yedek olarak yerleşenler Bakanlığımızca 03.07.2023 tarihinde ilan edilmişti. Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacağı 05.07.2023 tarihli ilanımızda duyurulmuştur.