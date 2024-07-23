PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere başlatılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde sona gelindi. Mülakatlara katılan öğretmen adayları, büyük bir heyecanla sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Başvuruların ardından gerçekleştirilen sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve atanma hakkı kazanacak. Peki, öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 05:51 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:03
Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarına nereden bakılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde, sözlü sınav sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sınava katılan öğretmen adayları, heyecanla sonuçların açıklanacağı günü beklerken, MEB, sonuçları adayların erişimine açmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.



TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Maaşlara enflasyon artışı! Fark var mı?
Türk Telekom
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
TFF’den yeni kararlar! Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralı değişirken Milli Takım’dan sorumlu yönetici belli oldu
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti
SON DAKİKA