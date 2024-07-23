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KPSS şartı yok! Belediyelere işçi ve personel alımı başladı! İşte Belediye işçi, personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

Türkiye'de işsizlikle mücadele ve istihdamı artırma amacıyla İŞKUR, belediyeler, bakanlıklar ve kaymakamlıklar için KPSS puanı gerektirmeyen personel ve işçi alımı ilanlarını duyurdu. Bu alımlar, geçici veya daimi süreli iş imkanları sunmakta ve başvuruların ilgili kurumlara şahsen yapılması gerekmektedir. İşte belediye işçi, personel alımı başvuru şartları ve kadrolar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 16:55 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 16:55
KPSS şartı yok! Belediyelere işçi ve personel alımı başladı! İşte Belediye işçi, personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

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İŞKUR'un Kurum Dışı İlanlar bölümünde yayımlanan bu alımlar, adaylardan herhangi bir KPSS şartı aramadan personel alımı yapmayı amaçlıyor. Geçici veya daimi süreli iş imkanları ile iş arayanlara büyük fırsatlar sunulmaktadır.

Hangi Kurumlara Personel Alımı Yapılacak?

İlan listesine bakıldığında, personel alımları belediyeler, bakanlıklar, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. İşte bu kapsamda bazı önemli ilanlar ve detayları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.

Hatay Erzin Belediyesi Erzin Tarım Turizm Enerji İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

  • Son Başvuru Tarihi: 27.07.2024
  • Kontenjanlar: 10 Garson, 1 Şef Garson, 1 Kasiyer, 1 Ulu Yemek Ustası, 1 Fırın Ustası, 1 Kebap Ustası, 4 Genel Temizlik
  • İlanın Detayları: İlanın detayları için tıklayın

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti.

Personel Alımı İçin Aranan Şartlar

Yukarıdaki ilanlara başvuru yapabilmek için adayların belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Başvuru şartları arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Alım yapılacak meslek grubunda tecrübe sahibi olmak

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvurular, Kurum dışı olanlar için sadece şahsen veya e-posta adresi ile yapılacaktır. Başvurularınızı mutlaka son başvuru tarihine kadar gerçekleştirmeniz gereklidir. Başvuru adresi ve ilanların tam detaylarına aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI

Belediyelere KPSS'siz Personel Alımı İlanları: Fırsatlar ve Detaylar

İŞKUR'un yayımladığı bu ilanlar, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Belediyeler, bakanlıklar ve kaymakamlıklar bünyesine KPSS şartı aranmaksızın alınacak personeller, geçici veya daimi süreli iş imkanları ile istihdama katkı sağlayacak. Bu ilanlar, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir avantajdır.

Belediyelere KPSS'siz personel alımı ilanlarına nasıl başvurabilirim? Başvurular, ilgili kurumlara şahsen veya e-posta adresi ile yapılmalıdır. İlanların detayları İŞKUR'un web sitesinde yer almaktadır.

Başvuru için hangi şartlar gereklidir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gibi temel şartlar gereklidir.

İlanlar hangi kurumları kapsamaktadır? İlanlar, belediyeler, bakanlıklar, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kuruluşları tarafından yayımlanmaktadır.

Başvuru süresi nedir? Başvuruların son başvuru tarihlerine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Her ilan için son başvuru tarihi farklılık gösterebilir.

İş başvurularında tecrübe şartı aranıyor mu? Evet, bazı ilanlarda alım yapılacak meslek grubunda tecrübe sahibi olmak gereklidir.

İlanların tam detaylarına nasıl ulaşabilirim? İlanların tam detaylarına İŞKUR'un web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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