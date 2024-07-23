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EKPSS tercih kılavuzu 2024! Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? Kura çekimi ne zaman? EKPSS tercih takvimi!

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Nisan ayında ÖSYM tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ve puan bilgileri, değerlendirme sürecinin ardından ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. Şimdi gözler, EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasında ve tercihlerin ne zaman yapılacağına çevrildi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 05:53 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 05:53
EKPSS tercih kılavuzu 2024! Engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? Kura çekimi ne zaman? EKPSS tercih takvimi!

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu 2024, kamu sektöründe engelli personel alımı için büyük önem taşıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, puan durumlarına göre tercihlerini yaparak kamu kurumlarında istihdam edilmek için beklemeye başladılar. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu ve kontenjanlarla ilgili son durum ne? İşte detaylar...

EKPSS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TAKVİM AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi de 1-2 ay içerisinde başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SÜRECİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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