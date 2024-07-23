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EGM 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? PMYO polis alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için toplam 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Peki, EGM 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? PMYO polis alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 10:47 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 10:49
EGM 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? PMYO polis alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları...

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2024 yılı için önemli bir alım duyurusu yaptı. EGM polis teşkilatı için 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alacağını açıkladı.

PMYO BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLER

Polis alımı için yapılan duyuruda "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2024) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2024) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

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En az lise mezunu Kamuya memur, personel ve işçi alımı: İşte büro personeli, şoför, aşçı, güvenlik görevlisi, öğretim üyesi alımı başvuru şartları

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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