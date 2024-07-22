SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları 2024 yılında da yoğun ilgi görüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda bazı illerde başvurular sona ermiş, bazı illerde ise başvuru süreci devam ediyor. Özellikle temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan kontenjanlar için adaylar, kura çekimi ile görevlerine başlayacaklar. İşte TYP kura sonuçları isim listesi 2024 ve ilgili detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 11:03 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:04
TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 TYP kura sonuçları isim listesi, illere göre sorgulama ekranı ve detaylar burada. Başvurularını takip eden adaylar sonuçlara erişebilir.

TYP Kura Sonuçları 2024: İsim Listeleri ve Sorgulama Ekranı

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, başvurularını yapan adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kura çekimleri, illere göre farklı tarihlerde yapılmakta olup, sonuçlar il ve ilçelerin resmi internet adreslerinden ilan ediliyor. Kastamonu, Kayseri, Adıyaman, Hakkari ve Hatay gibi illerde yapılan kura çekimleri sonucunda isim listeleri yayımlandı. Bu listelere göre asil listede yer alan adaylar görevlerine başlayabilecekler.

TYP Kura Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?

Başvuru yapan adaylar, TYP kura sonuçlarını bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden öğrenebilirler. Örneğin, Adıyaman'da kura çekimi sonuçları Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kastamonu TYP Kura Sonuçları

Kastamonu'da yapılan TYP kura çekimi sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar, bu listelerden kendi isimlerini kontrol edebilirler.

Hatay TYP Kura Sonuçları

Hatay'da ise AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenen 650 kişilik liste açıklandı. Bu kura çekiminde belirlenen katılımcıların incelemeleri yapılacak ve uygun görülenler göreve başlayacak.

Kayseri TYP Kura Sonuçları

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan kura çekimleri sonucunda 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İlgili kura sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

İŞKUR TYP Sonuçları Açıklandı mı?

Başvuruda bulunan adaylar, TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler. TYP kura çekimlerinin yapıldığı illerde sonuçlar sürekli olarak güncellenmekte ve adayların erişimine sunulmaktadır.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Belirgin bir düşüş öngörüyoruz
Miçotakis’in Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm hezeyanı! Ankara’nın zeytin dalını hiçe saydı AB’ye sığındı: Helenizm mücadeleyi bırakmayacak
LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024
Joe Biden öldü mü? Trump rövanşından neden vazgeçti? ‘Yarıştan çekilmeyeceğim’ diyordu: Başkan’ın son 48 saatinde neler oldu?
Avrupa’da kura günü! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor
Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar
CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Emekli zammı bu hafta tamam: 12.500 TL yasası Genel Kurul’da! Kime, ne kadar fark yatırılacak?
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz
Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! 9 oyuncu yok
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
SON DAKİKA