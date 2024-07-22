TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2024 TYP kura sonuçları isim listesi, illere göre sorgulama ekranı ve detaylar burada. Başvurularını takip eden adaylar sonuçlara erişebilir.
2024 TYP kura sonuçları isim listesi, illere göre sorgulama ekranı ve detaylar burada. Başvurularını takip eden adaylar sonuçlara erişebilir.
İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, başvurularını yapan adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kura çekimleri, illere göre farklı tarihlerde yapılmakta olup, sonuçlar il ve ilçelerin resmi internet adreslerinden ilan ediliyor. Kastamonu, Kayseri, Adıyaman, Hakkari ve Hatay gibi illerde yapılan kura çekimleri sonucunda isim listeleri yayımlandı. Bu listelere göre asil listede yer alan adaylar görevlerine başlayabilecekler.
Başvuru yapan adaylar, TYP kura sonuçlarını bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden öğrenebilirler. Örneğin, Adıyaman'da kura çekimi sonuçları Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.
Kastamonu'da yapılan TYP kura çekimi sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar, bu listelerden kendi isimlerini kontrol edebilirler.
Hatay'da ise AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenen 650 kişilik liste açıklandı. Bu kura çekiminde belirlenen katılımcıların incelemeleri yapılacak ve uygun görülenler göreve başlayacak.
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan kura çekimleri sonucunda 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İlgili kura sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.
Başvuruda bulunan adaylar, TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler. TYP kura çekimlerinin yapıldığı illerde sonuçlar sürekli olarak güncellenmekte ve adayların erişimine sunulmaktadır.