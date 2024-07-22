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PTTeM Personel Alımı İlanı Geldi: İşte PTTeM Personel Alımı Başvuru Şartları ve Kadrolar

PTT personel alımı için ilan yayımlandı. KPSS'siz personel alımı detayları ve başvuru bilgileri için hemen okuyun.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:45 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:45
PTTeM Personel Alımı İlanı Geldi: İşte PTTeM Personel Alımı Başvuru Şartları ve Kadrolar

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PTT, 2024 yılı personel alımı için ilan yayımladı. PTT bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı alanlarda KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek. Kariyer adresi üzerinden yayımlanan bu ilan, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

PTTeM Deneyimli PHP Geliştiriciler Arıyor

PTT'nin iştiraki olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik A.Ş., büyük ölçekli web uygulamaları tasarlama ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış kıdemli PHP geliştiriciler arıyor. Bu heyecan verici pozisyon, hibrit çalışma imkanı sunarak Ankara'da görev yapmayı ve en son teknolojilerle çalışmayı seven adaylar için ideal bir fırsat sunuyor.

Pozisyonun Gereklilikleri

  • Eğitim: Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği lisans derecesi
  • Deneyim: 4+ yıllık PHP geliştirme deneyimi
  • Teknik Bilgiler: Veri yapıları, algoritmalar, nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri hakkında güçlü bilgi
  • Ekstra Deneyimler: Sürekli entegrasyon ve e-ticaret platformları geliştirme ve bakımı hakkında deneyim
  • Uygulama Mimarisi: Güçlü uygulama mimarisi becerileri, özellikle de yüksek trafikli web sitelerinde
  • Dağıtık Sistemler: Dağıtık sistemler ve mikro hizmet mimarisi deneyimi
  • Veritabanı Becerileri: Mükemmel PHP ve veritabanı tasarım becerileri, PHP MVC çerçeveleri (Laravel, Symfony, Phalcon vb.) ile deneyim, mükemmel ilişkisel veritabanı becerileri

  • Kodlama ve Test: Sağlam kod inceleme, hata ayıklama ve test etme becerileri
  • Veri Entegrasyonu: Birden fazla veri kaynağının ve veritabanının tek bir sisteme entegre edilmesi
  • Web Servisleri: RESTful web servisleri oluşturma deneyimi
  • Teknolojiler: Redis, MongoDB, Couchbase gibi bellek içi veritabanları hakkında bilgi, Elasticsearch, RabbitMQ, Docker ve Vagrant kullanımı
  • Sürüm Kontrol: SVN ve Git gibi kod sürüm kontrol araçlarında uzmanlık
  • Geliştirme Ortamı: Linux geliştirme ortamı deneyimi
  • Ek Bilgiler: Birim testi, Gulp/Grunt, REST ve SOAP API'leri
  • Soft Skills: İyi iletişim becerileri, problem çözme yeteneği, öncelikleri belirleme becerisi, takım çalışması ve başkalarını dinleme isteği, yeni fikirler, kavramlar ve teknolojileri öğrenmeye istekli

PTTeM Java Geliştiricileri Arıyor

PTT'nin iştiraki olan PTTeM Teknoloji ve Elektronik A.Ş., büyük ölçekli web uygulamaları tasarlama ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış kıdemli Java geliştiriciler arıyor. Hibrit çalışma imkanı sunan bu heyecan verici pozisyon, Ankara'da görev yapmayı ve en son teknolojilerle çalışmaktan zevk alan yetenekli adaylar için ideal.

Pozisyonun Gereklilikleri

  • Eğitim: Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği lisans derecesi
  • Deneyim: 5+ yıllık Java geliştirme deneyimi
  • Teknik Bilgiler: Veri yapıları, algoritmalar, nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (MVVM, DI, Factory vb.) hakkında derin bilgi
  • Ekstra Deneyimler: Sürekli entegrasyon deneyimi, e-ticaret platformları geliştirme ve bakımı deneyimi
  • Uygulama Mimarisi: Güçlü uygulama mimarisi becerileri, özellikle yüksek trafikli web sitelerinde
  • Dağıtık Sistemler: Dağıtık sistemler ve mikro hizmet mimarisi deneyimi
  • Kodlama ve Test: Sağlam kod inceleme, hata ayıklama ve test etme becerileri
  • Veri Entegrasyonu: Birden fazla veri kaynağının ve veritabanının tek bir sisteme entegre edilmesi

  • Web Servisleri: RESTful web servisleri oluşturma deneyimi
  • Teknolojiler: Redis, MongoDB, Couchbase gibi bellek içi veritabanları hakkında bilgi, Docker, Vagrant, Elasticsearch, RabbitMQ, Kafka gibi teknolojilerde deneyim avantajlıdır
  • Sürüm Kontrol: Git gibi kod sürüm kontrol araçlarında uzmanlık
  • Geliştirme Ortamı: Linux geliştirme ortamı deneyimi
  • Frameworkler: Spring, Spring Boot ve Hibernate frameworklerinde ileri düzey bilgi
  • Soft Skills: İyi iletişim becerileri, problem çözme yeteneği, yeni fikirler, kavramlar ve teknolojileri öğrenmeye istekli

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını sadece Kariyer Net üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular online olarak yapılacak. Buna göre başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Başvuru Adresi: https://www.kariyer.net/firma-profil/pttem-teknoloji-ve-elektronik-a-s-197748-211484

PTT 2024 Yılı Personel Alımı Yapacak Mı?

PTT, 2024 yılı personel alımı yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 10 bin kişilik kontenjan ile ilan beklenmekte.

PTT'nin yayımladığı ilan, farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceğini gösteriyor. Bu ilan, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor ve PTT'nin gelecekteki personel alımları hakkında bilgi veriyor. Başvuruların online olarak yapılması, süreci kolaylaştırıyor ve adaylara hızlı bir başvuru imkanı sağlıyor.

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