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PMYO başvuruları başladı mı? Polis Meslek Yüksekokulu'na nasıl girilir:? 50 bin TL maaşla 2.500 polis alımı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Bu gelişmelerle birlikte, 2024 PMYO polis alımları da gündeme geldi. Peki, 2024 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 20:43 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 20:43
PMYO başvuruları başladı mı? Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir:? 50 bin TL maaşla 2.500 polis alımı...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Bu gelişmelerle birlikte, 2024 PMYO polis alımları gündeme geldi. Polis mesleği hayali kuran binlerce genç, 2024 PMYO başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımının detayları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 31 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılmıştı. 2024 yılı başvuru takvimi netleştiğinde bu bilgiler haberimizde yer alacak.

PMYO BAŞVURU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

PMYO başvurusu taban puanları henüz netlik kazanmadı. Geçen sene, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden 250,000 ve üzerinde puan almış olmak şartı aranıyordu. Bu yılki başvuru taban puanları ve diğer detaylar açıklandığında, güncel bilgilere haberimizde yer vereceğiz.

2500 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılında Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) bünyesine kadın ve erkek adaylar arasından 2.500 polis alımı yapılması bekleniyor. Öğrenci olarak alınacak personeller eğitime tabi tutulacak ve memurlar için düzenlemeler getirilecek. Sosyal medyada ise ilanların Ağustos ayında başlayacağı belirtilse de konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Polis maaşları ise 2024 Temmuz sonrası 50-60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Ancak il ve bölgelere göre miktar değişiklik göstermektedir.

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