PMYO başvuruları başladı mı? Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir:? 50 bin TL maaşla 2.500 polis alımı...

2500 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılında Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) bünyesine kadın ve erkek adaylar arasından 2.500 polis alımı yapılması bekleniyor. Öğrenci olarak alınacak personeller eğitime tabi tutulacak ve memurlar için düzenlemeler getirilecek. Sosyal medyada ise ilanların Ağustos ayında başlayacağı belirtilse de konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Polis maaşları ise 2024 Temmuz sonrası 50-60 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Ancak il ve bölgelere göre miktar değişiklik göstermektedir.