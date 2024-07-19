MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları 2024 yılında da yoğun ilgi görüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda bazı illerde başvurular sona ermiş, bazı illerde ise başvuru süreci devam ediyor. Özellikle temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan kontenjanlar için adaylar, kura çekimi ile görevlerine başlayacaklar. İşte TYP kura sonuçları isim listesi 2024 ve ilgili detaylar.