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MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2024 TYP kura sonuçları isim listesi, illere göre sorgulama ekranı ve detaylar burada. Başvurularını takip eden adaylar sonuçlara erişebilir.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 16:20 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 16:20
MEB TYP personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı: TYP kura sonuçları isim listeleri 2024 | İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

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Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları 2024 yılında da yoğun ilgi görüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda bazı illerde başvurular sona ermiş, bazı illerde ise başvuru süreci devam ediyor. Özellikle temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan kontenjanlar için adaylar, kura çekimi ile görevlerine başlayacaklar. İşte TYP kura sonuçları isim listesi 2024 ve ilgili detaylar.

TYP Kura Sonuçları 2024: İsim Listeleri ve Sorgulama Ekranı

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, başvurularını yapan adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kura çekimleri, illere göre farklı tarihlerde yapılmakta olup, sonuçlar il ve ilçelerin resmi internet adreslerinden ilan ediliyor. Kastamonu, Kayseri, Adıyaman, Hakkari ve Hatay gibi illerde yapılan kura çekimleri sonucunda isim listeleri yayımlandı. Bu listelere göre asil listede yer alan adaylar görevlerine başlayabilecekler.

TYP Kura Sonuçlarını Nasıl Öğrenebilirim?

Başvuru yapan adaylar, TYP kura sonuçlarını bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden öğrenebilirler. Örneğin, Adıyaman'da kura çekimi sonuçları Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kastamonu TYP Kura Sonuçları

Kastamonu'da yapılan TYP kura çekimi sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar, bu listelerden kendi isimlerini kontrol edebilirler.

Hatay TYP Kura Sonuçları

Hatay'da ise AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlenen 650 kişilik liste açıklandı. Bu kura çekiminde belirlenen katılımcıların incelemeleri yapılacak ve uygun görülenler göreve başlayacak.

Kayseri TYP Kura Sonuçları

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan kura çekimleri sonucunda 9 bin 397 kişi işe yerleştirildi. İlgili kura sonuçları il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

İŞKUR TYP Sonuçları Açıklandı mı?

Başvuruda bulunan adaylar, TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler. TYP kura çekimlerinin yapıldığı illerde sonuçlar sürekli olarak güncellenmekte ve adayların erişimine sunulmaktadır.

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