KPSS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2024? KPSS gözetmen ücretleri yattı mı, kaç TL verilecek?

2024 KPSS'nin ilk haftası geride kalırken, sınav görevlileri için gözler artık ücretlerinin ne zaman ödeneceğine çevrildi. Alan Bilgisi Sınavları'nın 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nin ise 4 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte, yaklaşık 300 bin görevliye ödeme yapılması bekleniyor.

