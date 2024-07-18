2024 Yılı Jandarma JSGA ve JAMYO Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Şartları Nedir? İşte Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Sayfası

Eğitim Süreci ve Akademik Şartlar Jandarma Genel Komutanlığı, öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde beş yıllık lisans eğitimi sunmaktadır. İlk yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilen bu programda, öğrenciler İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacak ve başarılı olanlar doğrudan birinci sınıftan eğitime başlayacaktır. YKS sonuçlarına göre alım yapılacak olan adaylar için puan türüne göre belirlenen başarı sıralamaları şu şekildedir: Eşit Ağırlık puan türünde en az 150.000'inci sıra,

Sayısal puan türünde en az 150.000'inci sıra,

Sözel puan türünde en az 30.000'inci sıra.

Özel Kontenjanlar Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini almış olmaları yeterlidir. Bu kontenjanlar, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarına ayrılmıştır.

Öğrenci Kontenjanları ve Dağılımı Subay alımı için JSGA 200 erkek öğrenci alacakken, JAMYO için 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alımı planlanmaktadır. Bu alımların bir kısmı özel kontenjanlara ayrılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığının bu alımları, genç bireyler için kariyerlerinde önemli bir adım ve ülkemizin güvenlik güçlerine katkı sağlama fırsatı sunmaktadır. Başvuruların ve eğitim sürecinin detaylarına Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!