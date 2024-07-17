ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 109. ÖGG sonuçlarına nasıl bakılır? egm.gov.tr Özel Güvenlik sonuç ekranı 2024!

Özel güvenlik sektörüne yeni katılımlar ve mevcut görevlilerin yenileme eğitimlerini kapsayan 109. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve 85. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) geride kaldı. 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve binlerce adayın katıldığı sınavın ardından gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi.