İl dışı atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak? 2. il dışı tayin başvuru tarihleri 2024!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı ikinci dönem il içi ve il dışı atama takvimini duyurdu! Öğretmenler, iş değişikliği, eş durumu, sağlık sorunları gibi mazeretler nedeniyle yeni bir okula veya ile atanmak için başvurularını hazırlamaya başlamalı.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR? Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar da 16 Ağustos'ta gerçekleşecek.