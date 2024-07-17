SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İl dışı atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak? 2. il dışı tayin başvuru tarihleri 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin özlemini çektiği il içi ve il dışı atama takvimini nihayet yayımladı! Heyecan verici bir haberle öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılına farklı bir ilde veya farklı bir okulda başlama umudunu taşıyor. Bakanlığın açıkladığı takvime göre, iki aşamalı bir başvuru süreci uygulanacak. Peki, öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak? 2. il dışı tayin başvuruları belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:43 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 13:43
İl dışı atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ne zaman yapılacak? 2. il dışı tayin başvuru tarihleri 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı ikinci dönem il içi ve il dışı atama takvimini duyurdu! Öğretmenler, iş değişikliği, eş durumu, sağlık sorunları gibi mazeretler nedeniyle yeni bir okula veya ile atanmak için başvurularını hazırlamaya başlamalı.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar da 16 Ağustos'ta gerçekleşecek.



Başvurular iki aşamalı olarak online olarak alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile beraber mazeretlerini bildirecekler, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunacak.

İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin atamaları 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Beşe Hozat sabotaja başladı
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler bugün başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?
Vakıf Katılım
29 kişi can vermişti | Beşiktaş’taki gece kulübü yangınının davası başladı! İşçilerin patronundan izin itirafı: Normalde sorardık bu sefer sormadık
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
Antalya’da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın!
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık! Artış kimleri etkileyecek?
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
6 Şubat depremlerinde 69 kişinin öldüğü bina ile ilgili 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
Wanda Nara sessizliğini bozdu! Ünlü rapçi L-Gante’den Icardi’yi kızdıracak hamle! Avukat devreye girdi
SON DAKİKA