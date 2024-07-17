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Hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları! 2024 İŞKUR hastanelere personel alımını duyurdu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika duyurusu, hastanelerde görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlarda çok sayıda personel alımı yapılacağını müjdeledi. İŞKUR’un resmi web sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, sağlık sektöründe istihdam edilecek yeni çalışanlar için başvuru koşulları ve detayları da açıklandı. Bu kapsamlı personel alımı, hastanelerin iş gücü ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. İşte İŞKUR tarafından yapılan bu önemli duyurunun ayrıntıları ve başvuru için gereken şartlar.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:24 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:24
Hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi alımı başvuru şartları! 2024 İŞKUR hastanelere personel alımını duyurdu!

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İŞKUR'un duyurusunda özellikle hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi kadrolarına dikkat çekiliyor. Bu pozisyonlar, hastanelerin en önemli hizmetlerini yürüten ve sağlık sektörünün vazgeçilmez çalışanlarını kapsıyor. İlgili kadrolara başvuracak adaylar, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

Hasta kabul-kayıt görevlileri, hastanelerin ilk temas noktası olarak büyük bir sorumluluk taşırlar. Hasta kayıtlarını düzenler, bilgilerini günceller ve hastaların yönlendirilmesini sağlarlar. Bu pozisyona başvuracak adayların, ilgili alanlarda deneyim sahibi olması ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması bekleniyor. İşte bazı güncel ilanlar:

  • İzmir: 31 Temmuz 2024, Ref. No: 00008390179
  • İstanbul: 31 Temmuz 2024, Ref. No: 00008407716
  • Kayseri: 31 Temmuz 2024, Ref. No: 00008411105
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Temizlik Görevlisi (Hastane)

Temizlik görevlileri, hastane ortamının hijyen ve sağlığını korumak için kritik bir rol oynar. Bu pozisyona başvuracak adayların, temizlik ve hijyen standartlarına uygun çalışabilmesi ve dikkatli olması gerekmektedir. İşte bazı güncel ilanlar:

  • Bursa/Nilüfer: 4 Ağustos 2024, Ref. No: 00008272728
  • Eskişehir/Merkez: 6 Ağustos 2024, Ref. No: 00008400586
  • İstanbul/Bahçelievler: 7 Ağustos 2024, Ref. No: 00008404196

Hastane Hizmetlisi

Hastane hizmetlileri, hastane içi düzenin sağlanmasında ve çeşitli yardımcı hizmetlerin yürütülmesinde görev alırlar. Bu pozisyona başvuracak adayların, disiplinli ve sorumluluk sahibi olması beklenmektedir. İşte bazı güncel ilanlar:

  • Bursa/Orhangazi: 26 Temmuz 2024, Ref. No: 00008380044
  • İstanbul/Gaziosmanpaşa: 8 Ağustos 2024, Ref. No: 00008406958
  • İzmir/Konak: 20 Ağustos 2024, Ref. No: 00008311598

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için adayların, belirtilen tarihler ve referans numaraları üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler ve başvuru şartları, İŞKUR'un resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Son Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgiler

Her pozisyon için son başvuru tarihleri ve gerekli başvuru belgeleri, İŞKUR'un ilan detaylarında belirtilmiştir. Adayların, başvurularını son başvuru tarihlerine kadar tamamlamaları gerekiyor. İşte bazı önemli son başvuru tarihleri:

  • Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi (İzmir): 31 Temmuz 2024
  • Temizlik Görevlisi (Bursa/Nilüfer): 4 Ağustos 2024
  • Hastane Hizmetlisi (İstanbul/Gaziosmanpaşa): 8 Ağustos 2024

Her bir pozisyon için başvuru şartları, adayların taşıması gereken nitelikler ve deneyim seviyeleri, İŞKUR'un resmi internet sitesinde ilan edilmiştir. Adayların, başvuru yapmadan önce bu şartları dikkatlice incelemeleri ve gerekli niteliklere sahip olduklarından emin olmaları gerekiyor.

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sayfası olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların, İŞKUR sistemine üye girişi yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların, başvuru rehberini dikkatlice okumaları ve adımları sırasıyla izlemeleri önemlidir.

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTANE HİZMETLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÜZERİNDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÜZERİNDEN HASTA KABUL-KAYIT GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR üzerinden hastanelere yapılan personel alımları için hangi belgeler gereklidir?

Başvurular için genellikle kimlik belgesi, diploma, deneyim belgeleri ve sağlık raporu gibi belgeler gerekmektedir. Detaylı bilgi İŞKUR'un resmi internet sitesinde ilan edilmektedir.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların, İŞKUR sistemine üye girişi yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Hangi pozisyonlar için alım yapılmaktadır?

Hasta kabul-kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi gibi farklı kadrolarda personel alımı yapılmaktadır.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri, gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları ve başvurularını belirtilen tarihlerde tamamlamaları önemlidir.

İŞKUR'un sağladığı diğer istihdam olanakları nelerdir?

İŞKUR, çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda iş imkanları sunmaktadır. İlgili bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

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