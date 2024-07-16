Kamuya Jandarma, Ziraat Bankası, PMYO, PA Bekçi, GSB KPSS 2024/1 personel alımı ilanları ve başvuru şartları nedir?

İlanlara başvuru süreci genellikle çevrimiçi olarak yürütülmekte olup, adayların ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, başvuru şartlarının dikkatlice okunması ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması bulunmaktadır.

Bazı ilanlar, KPSS puan şartı aramaksızın memur alımı yapmaktadır. Bu tür ilanlar, genellikle belirli bir alanda tecrübeye sahip adayları hedeflemekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu nitelikleri taşıması gerekmektedir. Korucu alımı, PA bekçi alımı ve THY gibi kurumlar, KPSS şartı aramaksızın alım yapacak kurumlar arasında yer almaktadır.

KPSS Puanı İle Yapılan Alımlar

KPSS puanı ile yapılan alımlar, belirli bir puan barajını geçen adaylar arasından seçim yapılmasını öngörmektedir. Bu tür ilanlar genellikle daha fazla başvuru almakta olup, adayların KPSS puanlarına göre sıralandığı bir süreç izlenmektedir. KPSS 2024/1 ve KPSS 2024/2 gibi alımlar, bu kategoriye girmektedir.

En Fazla Personel Alımı Yapan Kurumlar

Bu ay içerisinde en fazla personel alımı yapacak kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı öne çıkmaktadır. Bu kurumlar, binlerce yeni personel alımı ile dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığı, toplamda 36.000 personel alımı yaparak en yüksek kontenjana sahip kurum olarak öne çıkmaktadır.