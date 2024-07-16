SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Kamuya Jandarma, Ziraat Bankası, PMYO, PA Bekçi, GSB KPSS 2024/1 personel alımı ilanları ve başvuru şartları nedir?

Temmuz ayına özel kamu sektörü iş ilanları güncellendi. KPSS gereken veya gerektirmeyen çeşitli memur ve personel alım ilanları, detaylı tablo ve başvuru şartlarıyla birlikte haberimizde yer alıyor. Bu ilanlar, farklı kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlar için geniş bir yelpazede iş fırsatları sunmaktadır. İlanlarda belirtilen şartlar ve pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler, adayların iş başvurusu sürecini daha bilinçli ve etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak bu fırsatlar, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen birçok kişi için önemli bir adım niteliğindedir. Bu ilanları takip ederek, eğitim düzeyiniz ve mesleki yeterlilikleriniz doğrultusunda uygun pozisyonlarda kamu sektöründe istihdam şansını yakalayabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:35 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 10:35
Kamuya Jandarma, Ziraat Bankası, PMYO, PA Bekçi, GSB KPSS 2024/1 personel alımı ilanları ve başvuru şartları nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Temmuz ayı, kamu sektörü için yeni fırsatlarla dolu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları, KPSS puan şartı arayan ya da aramayan birçok ilan yayımladı. Adayların bu ilanlara nasıl başvuracaklarını, alım yapılacak kurumları ve son başvuru tarihlerini burada bulabilirsiniz.

Kamu Güncel İlan Tablosu

Temmuz 2024'te yayımlanan kamu ilanlarına ait güncel tablo aşağıda yer almaktadır. Adayların ilgili ilanlara ulaşabilmeleri için kurum ismine tıklamaları gerekmektedir. Bu ilanlar takvim.com.tr tarafından özel olarak hazırlanmıştır ve sürekli güncellenmektedir.

KPSS şartsız ve sınavsız en az 22.890 TL maaşla beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 16-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanlarıKPSS şartsız ve sınavsız en az 22.890 TL maaşla beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 16-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları
KPSS şartsız ve sınavsız en az 22.890 TL maaşla beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 16-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları

En Az İlkokul Mezunu KPSS ile veya KPSS'siz Memur Personel Alımı İlanları

Bu ay içerisinde yayımlanan ilanlar arasında, en az ilkokul mezunu adaylar için KPSS şartı arayan ve aramayan birçok pozisyon bulunmaktadır. Bu ilanlar, farklı niteliklere sahip adaylara geniş bir başvuru yelpazesi sunmaktadır.

Alım Yapacak Kurumlar ve Başvuru Detayları

  • PTT

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 10.000
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 950
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • KPSS 2024/1

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 2500
    • Son Başvuru Tarihi: 18/07/24

  • KPSS 2024/2

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 2500
    • Son Başvuru Tarihi: 26/12/24

  • Korucu Alımı

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 5000
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • PMYO

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 2500
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Cumhurbaşkanlığı

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 11.715
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • POMEM ve PMYO

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 5000
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 3000
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Sağlık Bakanlığı

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 36.000
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Cumhurbaşkanlığı

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 2065
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Polis Akademisi (PA) Bekçi Alımı

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 10.000
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Türk Hava Yolları (THY)

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 1.900
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • Adalet Bakanlığı

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 22.984
    • Son Başvuru Tarihi: Bekleniyor

  • İletişim Başkanlığı

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 5
    • Son Başvuru Tarihi: 19/07/24

  • Ankara Üniversitesi

    • KPSS Şartı: Var
    • Alınacak Personel: 3
    • Son Başvuru Tarihi: 12/07/24

  • Ziraat Bankası

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 870
    • Son Başvuru Tarihi: 19/07/24

  • Jandarma

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 523
    • Son Başvuru Tarihi: 25/07/24

  • Konya Ovası Projesi (KOP)

    • KPSS Şartı: Yok
    • Alınacak Personel: 9
    • Son Başvuru Tarihi: 19/07/24

  • Bartın Üniversitesi

    • KPSS Şartı: KPSS 50
    • Alınacak Personel: 1
    • Son Başvuru Tarihi: 22/07/24

  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    • KPSS Şartı: KPSS 50
    • Alınacak Personel: 7
    • Son Başvuru Tarihi: 24/07/24

  • İnönü Üniversitesi

    • KPSS Şartı: KPSS 50
    • Alınacak Personel: 110
    • Son Başvuru Tarihi: 29/07/24

  • KPSS 2024/1

    • KPSS Şartı: KPSS 50
    • Alınacak Personel: 1816
    • Son Başvuru Tarihi: 18/07/24

Başvuru Süreci ve İlan Detayları

İlanlara başvuru süreci genellikle çevrimiçi olarak yürütülmekte olup, adayların ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, başvuru şartlarının dikkatlice okunması ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması bulunmaktadır.

KPSS Şartı Aramayan İlanlar

Bazı ilanlar, KPSS puan şartı aramaksızın memur alımı yapmaktadır. Bu tür ilanlar, genellikle belirli bir alanda tecrübeye sahip adayları hedeflemekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu nitelikleri taşıması gerekmektedir. Korucu alımı, PA bekçi alımı ve THY gibi kurumlar, KPSS şartı aramaksızın alım yapacak kurumlar arasında yer almaktadır.

KPSS Puanı İle Yapılan Alımlar

KPSS puanı ile yapılan alımlar, belirli bir puan barajını geçen adaylar arasından seçim yapılmasını öngörmektedir. Bu tür ilanlar genellikle daha fazla başvuru almakta olup, adayların KPSS puanlarına göre sıralandığı bir süreç izlenmektedir. KPSS 2024/1 ve KPSS 2024/2 gibi alımlar, bu kategoriye girmektedir.

En Fazla Personel Alımı Yapan Kurumlar

Bu ay içerisinde en fazla personel alımı yapacak kurumlar arasında Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı öne çıkmaktadır. Bu kurumlar, binlerce yeni personel alımı ile dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığı, toplamda 36.000 personel alımı yaparak en yüksek kontenjana sahip kurum olarak öne çıkmaktadır.

İlanlara Başvuru Yapacak Adaylar İçin İpuçları

Başvuru yapacak adaylar için birkaç önemli ipucu:

  1. Başvuru Şartlarını İnceleyin: Her ilanın başvuru şartlarını dikkatlice okuyun ve bu şartlara uygun olup olmadığınızı değerlendirin.
  2. Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın.
  3. Başvuru Süresine Dikkat Edin: İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için başvurunuzu zamanında yapın.
  4. Çevrimiçi Başvuruları Takip Edin: Çevrimiçi başvuru süreçlerini dikkatlice takip edin ve başvurunuzun alındığından emin olun.

KPSS şartı aranmayan ilanlara kimler başvurabilir? KPSS şartı aranmayan ilanlara, genellikle belirli bir tecrübeye sahip olan adaylar başvurabilir. Bu ilanlarda adayların ilgili alandaki yetkinlikleri dikkate alınır.

KPSS puanı ile yapılan alımlarda hangi puanlar geçerlidir? KPSS puanı ile yapılan alımlarda, genellikle geçerli olan en son KPSS sınavı sonuçları dikkate alınır. Adayların belirli bir puan barajını geçmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında hangi belgeler gereklidir? Başvuru sırasında genellikle kimlik belgesi, diploma, KPSS sonuç belgesi ve özgeçmiş gibi belgeler gerekmektedir. İlanlarda belirtilen ek belgeler de sunulmalıdır.

İlanlara başvurular nasıl yapılır? İlanlara başvurular, genellikle kurumların resmi web siteleri üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru formlarının doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi ne kadar sürer? Başvuru süresi, ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Genellikle ilanların yayımlandığı tarihten itibaren 15 ila 30 gün arasında başvuru yapılabilir.

Başvurular nasıl değerlendirilir? Başvurular, kurumların belirlediği kriterlere göre değerlendirilir. KPSS puanı, tecrübe ve başvuru belgeleri dikkate alınarak adaylar arasından seçim yapılır.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

İLAN LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

İLAN LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
Arda Güler’in sevgilisiyle Bodrum’da görüldü! Görenler telefonuna sarıldı
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Savaş sözleri yankılandı! Gözyaşlarına hakim olamadı! Beklenmedik hamle
SON DAKİKA