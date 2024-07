Kontenjan Bilgisi ve Başvuru Şehirleri

Bekçi alımları özel sektör kapsamında dört farklı şehirde gerçekleştirilecektir. İşte bekçi alımı yapılacak şehirler ve iş ilanı numaraları:

Antalya: İş İlanı No: 00008363226

İstanbul: İş İlanı No: 00008387836

Balıkesir: İş İlanı No: 00008399147

Kahramanmaraş: İş İlanı No: 00008397910

Adaylar, başvurularını ilgili iş ilanı numaraları ile İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilirler.