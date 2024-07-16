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2024 Yılı Jandarma JSGA ve JAMYO Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Şartları Nedir? İşte Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Ekranı!

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için öğrenci alımı ilanını yayımladı ve yüzlerce subay ve astsubay alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar kapsamında 283 erkek ve 4 kadın astsubay öğrencisi Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) için; 200 erkek subay öğrencisi ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi için temin edilecek.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 13:28 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 13:28
2024 Yılı Jandarma JSGA ve JAMYO Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Şartları Nedir? İşte Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Ekranı!

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Jandarma Genel Komutanlığı 2024 yılı için gerçekleştireceği öğrenci alımlarıyla, geleceğin subay ve astsubaylarını yetiştirmek üzere önemli bir adım atmaktadır. Bu süreç, gençler için hem kariyer anlamında hem de vatana hizmet yolunda büyük bir fırsattır. Başvuruların dikkatli bir şekilde yapılması ve gerekli şartların sağlanması, adayların başarı şansını artıracaktır.

Jandarma JSGA ve JAMYO Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Koşulları ve Süreci

Başvurular, 5 Temmuz 2024 tarihinde başlamış olup 25 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecektir. Adayların başvurularını Jandarma Personel Temin adresi üzerinden online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şahsi veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru için adayların aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Evli veya herhangi bir kadınla nikahsız birlikte yaşamamak,
  • 2024 yılı Ocak ayı itibariyle 21 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
  • Herhangi bir hukuki engeli olmamak,
  • Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,
  • Alkol, uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş olmak,
  • Terör örgütü üyeliği bulunmamak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Ayrıca, erkek adaylar için boy alt sınırı 162 cm, kadın adaylar için ise 160 cm olarak belirlenmiştir.

Eğitim Süreci ve Akademik Şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı, öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde beş yıllık lisans eğitimi sunmaktadır. İlk yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilen bu programda, öğrenciler İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacak ve başarılı olanlar doğrudan birinci sınıftan eğitime başlayacaktır.

YKS sonuçlarına göre alım yapılacak olan adaylar için puan türüne göre belirlenen başarı sıralamaları şu şekildedir:

  • Eşit Ağırlık puan türünde en az 150.000'inci sıra,
  • Sayısal puan türünde en az 150.000'inci sıra,
  • Sözel puan türünde en az 30.000'inci sıra.

Özel Kontenjanlar

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini almış olmaları yeterlidir. Bu kontenjanlar, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarına ayrılmıştır.

Öğrenci Kontenjanları ve Dağılımı

Subay alımı için JSGA 200 erkek öğrenci alacakken, JAMYO için 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alımı planlanmaktadır. Bu alımların bir kısmı özel kontenjanlara ayrılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığının bu alımları, genç bireyler için kariyerlerinde önemli bir adım ve ülkemizin güvenlik güçlerine katkı sağlama fırsatı sunmaktadır. Başvuruların ve eğitim sürecinin detaylarına Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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