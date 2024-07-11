MEMUR, İŞÇİ, PERSONEL ALIMI 2024: Sağlık Bakanlığı, Belediye, Üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı! İşte işçi ve memur alımı ilanı...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 37 öğretim üyesi alımı için ilana çıktı. Başvurular 27 Haziran 2024'te başladı ve 11 Temmuz 2024'te sona erecek. Balıkesir Üniversitesi ise 39 öğretim üyesi alımı yapacak. Başvurular 28 Haziran 2024'te başladı ve 12 Temmuz 2024'te sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Alımları Jandarma Genel Komutanlığı, 323 astsubay ve 200 subay alımı yapacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na lise veya dengi meslek okulu mezunlarından, TYT sıralamasında en az 450 bine giren adaylar başvurabilecek. Başvurular 5 Temmuz 2024'te başladı ve 25 Temmuz 2024'te sona erecek.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri Başvurular, ilanlarda belirtilen tarihlerde ilgili kurumların web siteleri üzerinden yapılacak. KPSS, YKS gibi sınav sonuçlarına göre alımlar gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve detayları, Resmi Gazete ve kurumların duyuru sayfalarında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Kamu memuru olmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yaş Sınırı

Genel olarak 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Ancak bazı pozisyonlar için üst yaş sınırı belirlenmiştir. Eğitim Şartı

Adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmaları gerekmektedir. Bazı pozisyonlar için yükseköğrenim şartı da aranabilir.