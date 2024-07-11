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MEMUR, İŞÇİ, PERSONEL ALIMI 2024: Sağlık Bakanlığı, Belediye, Üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı! İşte işçi ve memur alımı ilanı...

2024 yılı için kamu kurumları tarafından binlerce personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı ve son üç günde 10 yeni kurumun katılımıyla toplam 10 kuruma ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve çeşitli üniversiteler başta olmak üzere, farklı pozisyonlarda personel alımları yapılacak.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 15:43 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 15:55
MEMUR, İŞÇİ, PERSONEL ALIMI 2024: Sağlık Bakanlığı, Belediye, Üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı! İşte işçi ve memur alımı ilanı...

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2024 yılı için kamu kurumlarının personel alımları, istihdam açısından önemli fırsatlar sunuyor. Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi kritik alanlarda yapılacak alımlar, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor. Başvuru yapacak adaylar için süreç dikkatle takip edilmeli ve gerekli belgeler zamanında tamamlanmalı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 36 Bin Sağlık Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Bu alımlar, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri ve tabip gibi pozisyonları kapsıyor. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetlerin etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla yapılan bu alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

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Belediye ve Üniversite Alımları

İzmir Karabağlar Belediyesi, 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan alan adaylar arasından 8 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 22 Temmuz 2024'te başlayacak ve 26 Temmuz 2024'te sona erecek. Ayrıca, Siirt Atabağı Belediyesi inşaat teknikerliği alanında 1 memur alımı yapacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 37 öğretim üyesi alımı için ilana çıktı. Başvurular 27 Haziran 2024'te başladı ve 11 Temmuz 2024'te sona erecek. Balıkesir Üniversitesi ise 39 öğretim üyesi alımı yapacak. Başvurular 28 Haziran 2024'te başladı ve 12 Temmuz 2024'te sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Alımları

Jandarma Genel Komutanlığı, 323 astsubay ve 200 subay alımı yapacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na lise veya dengi meslek okulu mezunlarından, TYT sıralamasında en az 450 bine giren adaylar başvurabilecek. Başvurular 5 Temmuz 2024'te başladı ve 25 Temmuz 2024'te sona erecek.

Başvuru Koşulları ve Tarihleri

Başvurular, ilanlarda belirtilen tarihlerde ilgili kurumların web siteleri üzerinden yapılacak. KPSS, YKS gibi sınav sonuçlarına göre alımlar gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve detayları, Resmi Gazete ve kurumların duyuru sayfalarında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Kamu memuru olmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yaş Sınırı
Genel olarak 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Ancak bazı pozisyonlar için üst yaş sınırı belirlenmiştir.

Eğitim Şartı
Adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmaları gerekmektedir. Bazı pozisyonlar için yükseköğrenim şartı da aranabilir.

Sağlık Şartı
Görevini yapmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı
Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak önemlidir.

Askerlik Durumu
Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmaları gerekmektedir.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)
Kamu personeli alımlarında KPSS sonuçları büyük önem taşır. KPSS'de belirli bir puan almak gereklidir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır ve uygun bulunması gereklidir.

Özel Şartlar
Bazı kurum ve pozisyonlar, yukarıdaki genel şartlara ek olarak özel şartlar da belirleyebilir. Bu şartlar ilanlarda belirtilir ve adayların bu şartları da sağlaması gerekmektedir.

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