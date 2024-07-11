KPSS-2024/1 tercih başvuru ekranı! 2024/1 merkezi atama ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2024/1 tercih kılavuzu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ve merkezi atama işlemleri için geri sayım başladı. Adaylar, tercihlerini 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih kılavuzu ve merkezi atama işlemleri için geri sayım başladı. Adaylar, tercihlerini 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.
KPSS-2024/1 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
KPSS-2024/1 kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvurular 11-18 Temmuz tarihlerinde alınacak.
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KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.