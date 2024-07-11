KPSS 2024/1: Lise, ön lisans, lisans memur alımı kontenjan dağılımı, şartları nitelik kodları! İşte memur alımı ilanları

Lisans Mezunu Memur ve Kamu Personeli Kadroları Lisans mezunları için de geniş kapsamlı kontenjanlar bulunmaktadır. Toplamda 1000'in üzerinde kontenjan sunulmaktadır ve çeşitli uzmanlık alanlarında pozisyonlar mevcuttur. Lisans mezunlarının başvurabileceği bazı kadrolar şunlardır: 19 anbar memuru

20 apron memuru

25 avukat

40 bilgisayar işletmeni

1 çocuk gelişimcisi

2 çözümleyici

2 diyetisyen

7 enformasyon memuru

2 grafiker

71 hareket memuru

251 icra memuru

8 istatistikçi

2 kimyager

2 kütüphaneci

264 memur

16 merkez satınalma uzman yardımcısı

3 mimar

340 mühendis

1 mütercim

1 perfüzyonist

3 psikolog

1 puantör

1 sağlık memuru

3 sosyal çalışmacı

9 sürveyan

9 veri hazırlama ve kontrol işletmeni

9 veteriner

3 veteriner hekim

Başvuru ve Tercih Süreci KPSS 2024/1 tercih kılavuzu kapsamında adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapabileceklerdir. Tercih süreci 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM aracılığı ile gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak ve yapılacak güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak yer almaktadır. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir.