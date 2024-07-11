KPSS 2024/1: Lise, ön lisans, lisans memur alımı kontenjan dağılımı, şartları nitelik kodları! İşte memur alımı ilanları

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu, lise, ön lisans ve lisans mezunları için birçok farklı pozisyonda memur alımı fırsatı sunmaktadır. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.
KPSS 2024/1 tercih kılavuzu, lise, ön lisans ve lisans mezunları için birçok farklı pozisyonda memur alımı fırsatı sunmaktadır. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekmektedir.
Lise mezunu adaylar için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Toplamda 155 kontenjan ayrılmış olup, bu kontenjanlar çeşitli pozisyonlara dağılmaktadır. Özellikle teknisyen ve sağlık memuru kadroları öne çıkmaktadır. Adayların başvuru yapabileceği kadrolar şunlardır:
Bu pozisyonlar için adayların, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.
Ön lisans mezunları için ayrılan kontenjanlar da oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Toplamda 500'ün üzerinde kontenjan ile adaylar için önemli fırsatlar sunulmaktadır. İşte başvuru yapılabilecek bazı kadrolar:
Lisans mezunları için de geniş kapsamlı kontenjanlar bulunmaktadır. Toplamda 1000'in üzerinde kontenjan sunulmaktadır ve çeşitli uzmanlık alanlarında pozisyonlar mevcuttur. Lisans mezunlarının başvurabileceği bazı kadrolar şunlardır:
KPSS 2024/1 tercih kılavuzu kapsamında adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapabileceklerdir. Tercih süreci 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM aracılığı ile gerçekleştirebileceklerdir.
Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak ve yapılacak güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak yer almaktadır. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir.
KPSS 2024/1 tercih kılavuzu kapsamında memur alımları, herhangi bir mülakat yapılmaksızın gerçekleştirilecektir. Adaylar, KPSS puan sırasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralanarak atamalar yapılacaktır. Bu, adaylar için büyük bir avantajdır, çünkü sadece sınav puanına göre değerlendirilmek, objektif bir ölçüt sunmaktadır.
KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Evet, KPSS 2024/1 tercih kılavuzu 11 Temmuz 2024 tarihinde yayımlandı ve tercihler 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
Lise mezunları hangi kadrolara başvurabilir? Lise mezunları için 155 kontenjan bulunmaktadır. Bu kontenjanlar arasında hastabakıcı, hizmetli, memur, sağlık memuru, şoför, teknisyen ve vagon teknisyeni pozisyonları yer almaktadır.
Ön lisans mezunları için kaç kontenjan ayrılmıştır? Ön lisans mezunları için toplamda 500'ün üzerinde kontenjan bulunmaktadır. Anbar memuru, aşçı, bilgisayar işletmeni, hat bakım onarım memuru, icra memuru ve tekniker gibi birçok pozisyona başvuru yapılabilir.
Lisans mezunları hangi kadrolara başvurabilir? Lisans mezunları için 1000'in üzerinde kontenjan ayrılmıştır. Aktüer, avukat, bilgisayar işletmeni, diyetisyen, mühendis ve psikolog gibi birçok uzmanlık alanında pozisyonlar bulunmaktadır.
Başvurular nasıl yapılacak? Adaylar başvurularını ÖSYM aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Tercih süreci 11 Temmuz 2024 tarihinde başlamış olup, 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.
Memur alımları mülakatsız mı yapılacak? Evet, KPSS 2024/1 kapsamında memur alımları mülakatsız yapılacaktır. Adaylar, KPSS puan sırasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralanarak atamalar gerçekleştirilecektir.
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MEMUR ALIMI LİNKLERİ: https://kamuilan.sbb.gov.tr/
MEMUR ALIMI LİNKLERİ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/