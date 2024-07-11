KPSS 2024/1 - Kamu personel alımı başladı: TMO, Türkşeker, DHMİ 208 memur alımı yapacak! 39.177 TL maaşla...

Türkşeker A.Ş., merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 399 sayılı KHK kapsamında 28 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar lise, önlisans ve lisans mezunları arasından yapılacak.

Türkşeker personel alımı için adayların KPSS 2024/1 tercih kılavuzuna göre başvuru yapmaları ve 2022 KPSS'den yeterli puanı almış olmaları gerekiyor. Nitelik kodlarına göre farklı bölümlerden mezun adaylar başvurabilecek.

Kamu kurumlarına memur olmak isteyen adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak olan detaylı kılavuzu inceleyerek başvuru şartlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve son başvuru tarihini kaçırmamaları önem taşıyor.

Tüm kurumlar için KPSS 2024/1 tercih süreci 11 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

Adayların, her bir kadro için belirlenen özel şartları taşımaları ve 2022 KPSS'den yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

DHMİ Genel Müdürlüğü , bünyesindeki eksikliği gidermek üzere önlisans ve lisans mezunu toplam 90 memur alımı yapacak. Alımlar arasında İş Makinesi Sürücüsü, Köprü Operatörü, Tekniker, Avukat ve Apron Memuru gibi çeşitli kadrolar bulunuyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.